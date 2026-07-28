Gabriela Rueda hizo historia en los Centroamericanos: ganó todos los títulos del patinaje

Con la medalla de oro en los 15.000 metros eliminación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la bogotana completó el único gran título que le faltaba en su carrera y se convirtió en la primera patinadora en conquistar todos los campeonatos oficiales del patinaje de velocidad. Foto: COC

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El oro de Gabriela Rueda en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no fue una medalla más para una deportista acostumbrada a subir a lo más alto del podio. La bogotana de 25 años convirtió esa victoria en un momento histórico para el patinaje colombiano, al conquistar el único gran título que aún faltaba en su extraordinario palmarés y completar un registro que muy pocos atletas, en cualquier disciplina, pueden presumir: haber ganado absolutamente todo.

La colombiana se impuso en la prueba de 15.000 metros eliminación, una competencia en la que compartió protagonismo con su compatriota Kollin Castro, quien se quedó con la medalla de plata para sellar un memorable 1-2 de Colombia en Santo Domingo.

Un dominio colombiano de principio a fin

El patinaje volvió a confirmar el dominio colombiano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Antes de disputar la prueba de fondo, Kollin Castro ya había sumado una medalla de plata en los 100 metros sprint, tras enfrentar a la salvadoreña Ivonne Nochez.

Más tarde, ambas colombianas salieron a competir en los 15.000 metros eliminación junto a otras siete patinadoras. Colombia fue el único país que logró clasificar a dos representantes para la prueba, una situación que aumentó la presión sobre sus rivales.

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La competencia fue dejando eliminadas, una a una, a Smeilyn Vargas (República Dominicana), Ashey Caballero (El Salvador), Amanda Vilches (Cuba), Luisa Sandoval (Guatemala) y Sofía Rojas (Costa Rica), mientras Rueda y Castro se mantuvieron sólidas, trabajando en equipo y administrando el esfuerzo de cara al desenlace.

En los giros finales, la mexicana Valentina Letelier intentó romper la estrategia colombiana acelerando el ritmo, mientras la venezolana Any Quintero estuvo cerca de dejar sin opciones de podio a Castro en la última vuelta de eliminación.

Sin embargo, Gabriela Rueda respondió de inmediato, siguió el ataque de la mexicana, tomó la punta y aumentó el ritmo para desgastar a sus rivales. Detrás de ella apareció Castro para asegurar el segundo lugar, consolidando el doblete colombiano. El podio quedó conformado por Rueda con el oro, Castro con la plata y Letelier con el bronce.

El título que completó una carrera irrepetible

Más allá de la victoria en Santo Domingo, el triunfo tuvo un significado especial para Gabriela Rueda. Con la consagración centroamericana, la patinadora completó el único gran campeonato que aún no figuraba en su hoja de vida.

Desde ahora puede decir que ha sido campeona de los Juegos Olímpicos de la Juventud, campeona mundial en categorías junior y mayores, campeona de los World Games, Juegos Panamericanos, Juegos Suramericanos, Juegos Centroamericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Nacionales, Interligas, además de conquistar pruebas internacionales como la Maratón de Berlín, Geisingen, Gross Gerau y las World Track Series, entre otros eventos.

Ese recorrido convierte a la bogotana en la primera deportista en reunir todos los títulos oficiales del patinaje de velocidad, tanto en el ámbito local como nacional, continental y mundial.

Una trayectoria marcada por la perseverancia

El camino hacia ese logro estuvo lejos de ser sencillo. Desde sus primeros años en el patinaje, cuando competía siendo una de las más pequeñas de su categoría, Gabriela Rueda vivió un proceso de crecimiento que incluyó podios, derrotas, lesiones, caídas, fracturas y obstáculos antes de consolidarse entre las mejores del mundo.

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Conocida como “La Gaviota”, apodo que le puso Lucho Escobar, la colombiana se convirtió en un referente por su disciplina, profesionalismo, trabajo en equipo y capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Con el oro conseguido en Santo Domingo 2026, Gabriela Rueda cerró un ciclo excepcional y alcanzó un récord que la ubica en un lugar único dentro del patinaje mundial: haber conquistado todos los títulos que este deporte ofrece.

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