Colombia se levanta en el Mundial de Pesas que se celebra en Bogotá

El Mundial de Levantamiento de Pesas de la IWF, que se celebra en la Gran Carpa de Corferias, en Bogotá, está próximo a terminar. Esta noche, con la participación de Óscar Garcés y Rafael Cerro en la categoría de los 109 kilos, la delegación de Colombia finalizará su participación en el certamen orbital, que concluye este viernes.

Por nuestro país, Yenny Álvarez y Francisco Mosquera supieron pararse en lo más alto del podio de sus respectivas categorías y adornaron con sus tres medallas doradas la presencia de Colombia en el medallero del Mundial.

El 8 de diciembre, Álvarez, nacida en Cali, pero criada en López (Cauca), se quitó la espina que le quedó del Mundial pasado —fue segunda en Tashkent 2021— y ganó dos medallas de oro en los 59 kilogramos (envión y total). Ha sido un año extraordinario para ella, pues en los Juegos Sudamericanos de Asunción, los Bolivarianos de Valledupar y el Campeonato Panamericano de pesas se quedó con el primer lugar.

“Yo creí, tengo algo muy poderoso que son Dios y mi trabajo fuerte, con eso lo pudimos lograr”, comentó Álvarez. La pesista vallecaucana consiguió en Bogotá su mejor marca personal tras un total de 234 kilos y toma confianza de cara al camino que le queda rumbo a los Olímpicos de París 2024.

Un día después, Francisco Mosquera se coronó como el campeón en los 67 kilos, además de conseguir una plata en el arranque. El bolivarense venía de ser subcampeón en el Mundial pasado que se celebró en Uzbekistán. Levantó 143 kg en el arranque y 182 en el envión, para un total de 325 kilogramos, por lo que también logró su mejor registro profesional.

“La gloria es para Dios, un Dios que me permite estar de pie ante momentos difíciles de mi vida, como no poder ir a Tokio, página que se pasa. Ser campeón mundial me da tranquilidad”, comentó Mosquera, quien le dedicó a su entrenador Osvaldo Pinilla el triunfo y trabaja con firmeza para llegar a las próximas Olimpiadas.

En el medallero también dijeron presente los colombianos Jhor Moreno, Santiago Rodallegas, Mauricio Caicedo, Nathalia Llamosa, Rosalba Morales, Jhon Serna y Miguel Suárez. El esfuerzo de todos ellos da un total de tres oros, cinco platas y 14 bronces, que colocan a la delegación nacional en el tercer lugar.

Hubo otro colombiano que también quedó campeón, pero lo hizo en representación de otra federación. Se trata del caleño Lesman Paredes, quien compite para Baréin y quedó campeón en la categoría de los 96 kilogramos, además de ganar el oro en el arranque.

¡Y un colombiano celebra un título del Mundo! Pero no es para Colombia.



Lesman Paredes conquistó el título absoluto de los 96 kilogramos en el MUNDIAL de Pesas.



El campeonato que se celebró en Bogotá es apenas el primer escalón para los pesistas colombianos que sueñan con llegar a París. La edición del año entrante, en Riad (Arabia Saudita), será determinante para conocer a los representantes de nuestro país en las próximas justas.

El dominio chino

En la cima del Mundial de Pesas está China, que registró 16 preseas doradas, además de 8 plateadas y 7 color cobre. De lejos ha sido el país mejor representado en la Gran Carpa de Corferias, al aventajar por más de 10 campeonatos a Tailandia, su inmediato perseguidor, con cinco oros.

No es de extrañar la excelsa participación del gigante asiático. En los Juegos Olímpicos de Tokio cosecharon 7 oros de 14 posibles, por lo que su actuación en Bogotá fue el reflejo del dominio que tiene su delegación en esta disciplina.

La ceremonia de clausura del evento tendrá lugar mañana a partir de las 7:00 p.m.. Así iba el medallero mundialista al cierre de esta edición:

Delegación Oro Plata Bronce China 16 8 7 Tailandia 5 6 4 Colombia 3 5 14 Indonesia 3 4 1 Filipinas 3 0 0 Egipto 3 0 0

El complicado pasado reciente

El año pasado, la IWF ratificó la sanción a tres pesistas colombianos por dopaje, por lo que el país corría el riesgo de no participar en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Tokio el año pasado. La defensa de los pesistas colombianos se basó en que la sustancia estaba en sus cuerpos por consumo de carne, sin embargo, la corte “no aceptó que las sustancias prohibidas provengan de la contaminación de la carne”.

Esa sustancia ha afectado a otros deportistas de alto rendimiento en el país. Al tenista Robert Farah lo alejó de las canchas por un par de meses, mientras que al ciclista Fabián Puerta le costó cuatro años de carrera. Recién este año pudo volver a competir.

Por las sanciones a los pesistas colombianos Yenny Sinisterra, Juan Solís y Ana Iris Segura, a quienes se les encontró boldenona y metabolito, el país estuvo a la deriva de quedar excluido en un deporte que le ha entregado dos oros olímpicos: el conseguido por la ahora Ministra de Deporte María Isabel Urrutia (Sídney 2000) y el de Óscar Figueroa (Río de Janeiro 2016). No obstante, Colombia sí pudo participar y cosechó una medalla de plata gracias a Luis Javier Mosquera.

