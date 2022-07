Colombia, sexta en el Mundial de Natación con Aletas

Los nadadores más destacados de la delegación colombiana fueron Paula Aguirre, Mauricio Fernández, Grace Fernández y Juan Camilo Rodríguez. Foto: Twitter: FEDECASC

Los deportistas colombianos tuvieron una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Natación con Aletas, que terminó este fin de semana en Cali. La delegación nacional ganó una medalla de oro, cuatro de plata y dos de bronce para totalizar siete preseas, superando la actuación del mundial pasado, en Rusia, donde consiguió una plata y un bronce.

Los medallistas de Colombia en el Mundial de Cali en modalidad individual fueron Paula Alejandra Aguirre, María Paula Aguirre y Mauricio Fernández. Otros nadadores como Juan Fernando Ocampo, Juan Camilo Rodríguez, Willington Valencia, Juan Sebastián Giraldo, Juan David Duque, Grace Fernández, Viviana Retamoso y Paola Moreno, también sumaron medallas en pruebas por equipos.

Muy felices terminaron todos los integrantes del combinado nacional, pero especialmente los más laureados como Paula Aguirre, quien se colgó cuatro medallas, y Mauricio Fernández con tres.

“Este campeonato fue una gran experiencia para mí. Tras ocho años de representar a mi país, competir en casa ha sido lo mejor. Sentir los gritos del público me llenó de mucha emoción, no me esperaba la medalla de oro, aunque había trabajado para estar en el podio. Ser campeona del mundo es algo inolvidable”, expresó Aguirre.

El triple medallista Mauricio Fernández indicó por su parte: “El aspecto técnico fue igual a cualquier campeonato mundial. La diferencia la hizo el público. Algo que no se ve en ninguna competencia del mundo. En 15 campeonatos que llevo no lo había visto. Lo lindo del deporte es vivir experiencias nuevas y aquí las tuve”.

Hungría, gran campeón

Los nuevos campeones Mundiales de la Natación con Aletas fueron los integrantes de la selección de Hungría. La delegación sumó diez medallas de oro, siete de plata y cuatro de bronce para un total de 21.

China terminó segunda, con ocho medallas doradas, una plata y cuatro bronces. El tercer puesto lo consiguió Ucrania, con nueve medallas.

