Colombia superó con autoridad la primera ronda del Mundial de fútbol de salón

Colombia goleó 7-0 a Uruguay en la tercera fecha de la fase de grupos. Foto: FCFS

Colombia arrasó en la primera ronda de la Copa Mundial de Fútbol de Salón 2022, que se disputa en Mosquera, Cundinamarca. La cereza del pastel fue el partido contra la selección de Uruguay, a la que venció por 7 a 0.

“Este es un gran equipo, el partido estuvo un poco complicado al principio porque ellas estaban muy metidas atrás, pero ya después pudimos descifrar para hacer los goles”, comentó Laura Téllez, autora de uno de los siete tantos.

Las dirigidas por Willinton Rolando Ortiz ya estaban clasificadas a los cuartos de final antes del juego, pero querían mantener su pleno de victorias y su efectividad en el arco contrario. En las fechas previas habían derrotado a Canada (8-0) y Australia (13-0).

Luego de 18 partidos, en los que se convirtieron 154 goles, se conocieron las ocho selecciones que disputarán los cuartos de final del Mundial Femenino de Fútbol de Salón AMF. Al igual que Colombia, Venezuela y Ecuador llegan con puntaje ideal.

Chile, Canadá y Paraguay clasificaron como segundos en sus respectivos grupos, mientras que Cataluña y Uruguay lo hicieron como los dos mejores terceros.

Según el calendario, las locales se miden con el combinado charrúa para definir uno de los cupos a la semifinal a las 8:00 p.m. del jueves. Chile vs. Canadá, Venezuela vs. Uruguay y Ecuador vs. Cataluña complementan la fase de eliminación directa.

