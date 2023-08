Colombia vuelve a brillar en el Mundial de Patinaje de Velocidad

Yicel Camila Giraldo celebra su triunfo en la prueba de fondo en la categoría juvenil. / Fedepatín

No es solo llegar a la cima, el reto extra es saber quedarse ahí, saber manejar la presión de ser los mejores y no confiarse con ese rótulo. Esa ha sido una tarea que Colombia ha logrado cumplir a lo largo de estos años con los mundiales de patinaje de velocidad, y parece que en la edición 2023 no será la excepción.

Este fin de semana arrancó el Mundial de Patinaje de Velocidad Italia 2023. Un total de 29 deportistas viajaron a Europa junto con los entrenadores Elías del Valle, Iván Vargas y Anwar Cárdenas, para defender una vez más el título que obtuvieron por última vez en Ibagué en 2021, alcanzando 18 campeonatos, 11 de ellos de manera consecutiva.

“Este es un escenario con más pedal al que estamos acostumbrados en Colombia. Hay que saber entrar un poco mejor a las curvas, porque eso puede afectar la velocidad. Se ve muy bien el equipo”, aseguró Cárdenas sobre el centro deportivo Alte Ceccato, de la localidad Motecchio Maggiori, donde se realiza el Mundial.

En la jornada inaugural, Colombia obtuvo seis medallas de oro, una de plata y tres de bronce. Las primeras preseas llegaron en los 200 metros gracias a Kiara Vásquez y Sheila Muñoz, quienes en las categorías juvenil y mayores, respectivamente, ganaron dos metales dorados, mientras que Geiny Pájaro ganó uno de bronce.

Por el lado de los hombres, Santiago Vásquez ganó una medalla de plata en la rama masculina júnior y Andrés Jiménez un bronce en la categoría sénior.

Luego, en las pruebas de fondo, en los 10.000 metros puntos, Yicel Camila Giraldo y Carlos Pisciotti ganaron las medallas de oro. “Muy feliz, con buenas sensaciones, me siento muy cómoda en esta pista, que es muy parecida a la de Cali; claro que esta de acá es un poco más angosta. Lo cierto es que se debe tener mucha concentración y manejo. Solo pienso en disfrutarme este mundial y poder ser campeona del mundo”, aseguró Giraldo.

En los 10.000 metros eliminación, en la categoría sénior, pese a haberse caído, Gabriela Rueda logró la medalla de oro y Fabriana Arias la de bronce. Juan Jacobo Mantilla cerró también con una presea dorada la jornada inaugural.

En la jornada dominical, Yicel Giraldo ganó oro en los 10.000 metros eliminación júnior damas y María Paula Vivas se quedó con el bronce. Carlos Pisciotti no pudo repetir oro, pero sí ganó plata en los 10.000 metros eliminación júnior varones.

Fabriana Arias y Johana Viveros hicieron el 1-2 en los 10.000 metros puntos + eliminación y Juan Jacobo Mantilla ganó nuevamente oro en los 10.000 metros puntos + eliminación. Con pie derecho empezó Colombia la defensa del título. El Mundial de Patinaje de Velocidad irá hasta este domingo 3 de septiembre.

