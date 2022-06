Con Carles Puyol y más estrellas se diputó el partido de la paz en Barranquilla

Carlos Puyol estuvo en el partido de la semana de Golypaz. Foto: El Espectador

El resultado y el partido eran lo de menos. El público que llegó al estadio Romelio Martínez de Barranquilla el pasado jueves quería ver a viejas glorias del fútbol, entre ellas un campeón del mundo: Carles Puyol.

El compromiso se jugó en el marco de la semana de Golypaz, una iniciativa de la fundación Selección Colombia, con apoyo de varias empresas privadas, que ha servido para capacitar y formar, en los últimos días, a varios líderes deportivos y sociales de diferentes regiones de Colombia.

Abel Aguilar, principal embajador del proyecto, fue uno de los exfutbolistas que estuvo presente en el campo de juego. “De esta semana, que hemos vivido en Barranquilla, me llevo varias cosas. La principal, conocer a varios formadores y líderes de regiones muy apartadas, que me han hecho comprender la situación que vive el país. Quiero poner mi grano de arena y mi objetivo es cada vez más el fútbol trascienda espacios y pueda ser un agente trasformador”, dijo el ex Deportivo Cali.

En el partido, además de Puyol y Aguilar, también estuvieron varios exjugadores de la selección de Colombia como Camilo Zuñiga, Carlos Sánchez, Macnelly Torres y Fabián Vargas, así como también la excapitana de la selección femenina, Natalia Gaitán, y las jugadoras Isabella Echeverri y Vanessa Córdoba.

Además, también estuvo presente Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, quien aseguró: ”Con el fútbol llevamos un mensaje de paz y reconciliación. El fútbol genera transformaciones sociales. En un país como el nuestro, el deporte tiene un significado muy importante y los jugadores son ejemplo para transformar el país”.

En el partido, los futbolistas, incluido Puyol, compartieron cancha con varios de los líderes del proyecto en un partido de 60 minutos. “Estoy agradecido con Colombia, siempre me tratan muy bien. Creo que es muy importante usar el fútbol como herramienta de transformación social y apoyar a todos estos líderes que están impulsando estos proyectos. A mí me hace feliz usar mi voz para ayudar. Me tienen para lo que necesiten”, dijo el exdefensor español.

“Esto es para todos los líderes y lideresas que trabajan día a día en medio de situaciones de vulnerabilidad con muchos niños. Estamos apoyando esto porque creemos en el impacto del fútbol en la transformación social”, recalcó Abel Aguilar.

