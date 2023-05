Contraloría lanza nueva alerta sobre incumplimientos en los Juegos Nacionales

Los XXII Juegos Deportivos Nacionales se realizarían en el Eje Cafetero y Valle del Cauca. Foto: Archivo

La Contraloría General de la República publicó este martes el Tercer reporte de alertas de control interno del Seguimiento Permanente a la construcción y adecuación de los proyectos de los Juegos Nacionales 2023, que se realizarían en noviembre.

Puede leer: ¿Conciertos o fútbol?: el dilema de El Campín

Y la verdad es que las noticias no son buenas. En este tercer reporte, el ente fiscal advierte que “más del 60 % de los escenarios de los Juegos Deportivos Nacionales están en riesgo de no poder ser utilizados y el 39 % de ellos no serán entregados”, pues “muestra que en nueve de los 23 ya no es viable su entrega oportuna y cinco tienen el riesgo de no estar listos para noviembre. Los nueve restantes avanzan de acuerdo con el cronograma”.

Nuevo reporte de la CGR del avance de la construcción de los escenarios de los Juegos Nacionales 2023 revela que 9 de las 23 obras definitivamente no serían entregadas para las justas programadas para noviembre de 2023. https://t.co/ASyjPQNsMZ #NuestroControl pic.twitter.com/3ELI2gCW4i — Contraloría General (@CGR_Colombia) May 9, 2023

Así mismo, la Contraloría advierte que “de las 16 alertas de control interno emitidas sobre el tema, solo cuatro han sido superadas”. Según el comunicado, “siete (7) proyectos se encuentran en la fase de estructuración y revisión, sin diseños, viabilidad técnica y/o licencias de construcción en fase precontractual, a 6 meses de iniciar el evento. Por lo tanto, no se entregarían para las justas deportivas programadas en noviembre de 2023″.

Le recomendamos: El triunfo de América y la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 18

Los Juegos Nacionales, que se pensaron para ser organizados en el Eje Cafetero y Valle del Cauca en el mes de noviembre, cuentan con una inversión estimada en $280 mil millones. Sin embargo, ante la nueva alerta de la Contraloría, aumenta la duda sobre su realización debido al riesgo de no contar con los escenarios adecuados para la integridad y competencia de los deportistas.

Desde noviembre del año pasado, el ente de control ya había emitido nueve alertas de control interno, que estuvieron relacionadas con el retraso en los cronogramas de los proyectos y problemas de viabilidad técnica e indeterminación de las fuentes de financiación.

Los siete proyectos mencionados en esta oportunidad por la Contraloría son:

- Complejo Acuático, Caldas (10 meses).

- Canchas de Tenis, Risaralda (12 meses). Ya cuenta con financiación.

- Multipropósito -Coliseo Multideportes, Quindío: (7 meses). Financiado con recursos del SGR.

- Complejo Acuático, Quindío (10 meses). Financiado con recursos del Ministerio del Deporte y SGR.

- Pista BMX, Armenia (9 meses) y la Bolera, Armenia (9 meses). Iniciación de diseños: 16 de febrero de 2023.

- Club Náutico Calima, Valle del Cauca (11meses).

Los dos escenarios que “no cuentan con fuentes de financiación definida y, por tanto, no es viable su entrega para la época de los juegos” son:

- Multipropósito Alta Suiza, Manizales (10 meses). Las disciplinas se reubicarán.

- Multipropósito, Pereira (13 meses).

Los cinco escenarios que ya iniciaron obras, pero que no tienen asegurada su terminación para los Juegos Nacionales son:

- Patinódromo, Manizales (9 meses), acta de inició 6 de febrero de 2023, atraso 4.42%).

- Coliseo Mayor, Manizales (8 meses), acta de inició 6 de marzo de 2023.

- Tiro con Arco, Risaralda (9.2 meses), acta de inicio 30 de marzo de 2023, atraso 184 días).

- Complejo Acuático, Pereira: (10 meses), acta de inicio 19 de enero de 2023.

- Coliseo Menor, Pereira (10 meses), acta de inicio 7 de febrero de 1993.

Los nueve escenarios que han cumplido con el cronograma y estarían listos para los Juegos Nacionales son:

- Cameguadua, Caldas.

- Coliseo Menor, Manizales, avance por encima de lo programado en un 1.34%.

- Coliseo Mayor, Risaralda (8 meses), inició 8 de febrero.

- Rugby Voley Playa, Pereira, (6 meses), inició 7 de febrero.

- Estadio de Atletismo, Coliseo del Café, Coliseo del Sur, Coliseo de Gimnasia, Squash U del Quindío, Armenia, (7.5 meses), acta de inicio 16 de febrero).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador