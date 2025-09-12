No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Copa Davis: Colombia y Eslovaquia empataron en el primer día de su serie

Alex Molčan le dio a los locales el primer punto tras imponerse a Nicolás Mejía, pero Adriá Soriano equilibró la confrontación tras vencer a Lukas Klein.

Daniel Bello
Daniel Bello
12 de septiembre de 2025 - 08:49 p. m.
Adriá Soriano le dio a Colombia su primer punto en la serie de Copa Davis ante Eslovaquia.
Adriá Soriano le dio a Colombia su primer punto en la serie de Copa Davis ante Eslovaquia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La serie entre Colombia y Eslovaquia por los play-offs del Grupo I Mundial de la Copa Davis comenzó este viernes en la Peugeot Arena de Bratislava. Los cafeteros, que arrancaron con derrota, encontraron en Adriá Soriano la llave para equilibrar (1-1) el marcador y mantener vivas sus aspiraciones.

El primer turno estuvo en manos de Nicolás Mejía, actualmente número 200 del ranking ATP y mejor ubicado entre los integrantes del equipo colombiano. El bogotano enfrentó a Alex Molčan (201°), en un duelo que se presentaba cerrado por la cercanía en el escalafón.

Vínculos relacionados

Así será la etapa reina de la Vuelta a España 2025, la que define el campeón
Valeria Arboleda consiguió el bronce y destacó con su participación en el Mundial
David González: “Los vamos a volver a ilusionar y haremos que regresen al estadio”

En la pista se confirmó la paridad: un quiebre solitario inclinó la primera manga 6-4 a favor del eslovaco, mientras que el segundo parcial se decidió en el tiebreak. Allí Molčan volvió a imponerse, esta vez 7(7)-6(4), para darle el primer punto al conjunto local tras dos horas y 15 minutos de un partido muy disputado.

En el segundo duelo del día, Adriá Soriano, número 331 del mundo, asumió el reto de enfrentar al mejor clasificado de los anfitriones, Lukas Klein (121°). La diferencia en el ranking hacía prever un partido desequilibrado, pero el colomboespañol sorprendió con su temple.

Klein dominó con autoridad el primer set (6-3), pero Soriano reaccionó con personalidad, sostuvo su servicio y llevó la segunda manga hasta el tiebreak, donde se impuso para forzar un decisivo tercer parcial. En total el partido duró dos horas y 23 minutos.

El último set se estiró hasta el trigésimo game, con intercambios largos. Soriano se mostró mejor en el momento más crítico y cerró la victoria con parciales de 3-6, 7-6 y 7-6. Su triunfo fue un golpe de aire fresco para Colombia, que igualó la serie y llegará al segundo día con todo por definirse.

Este sábado se disputará el punto de dobles, en el que Nicolás Barrientos y Cristian Rodríguez enfrentarán a la pareja conformada por Milos Karol y Lukas Klein. Los eslovacos no son especialistas en la modalidad, pues a diferencia de los colombianos, suelen competir más en los sencillos.

Más tarde se disputarán los últimos partidos de la serie, con cruces invertidos: Soriano volverá a la cancha para medirse a Molčan y Mejía cerrará la serie frente a Klein. La llave sigue abierta en Bratislava. Colombia demostró que tiene con qué dar batalla y que la ilusión de avanzar todavía está intacta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Copa Davis

Alex Molčan

Nicolás Mejía

Lukas Klein

Adriá Soriano

Eslovaquia

Colombia

Alejandro Falla

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar