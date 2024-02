Cristóbal del Solar es el líder del Astara Golf Championship de Bogotá

Cristóbal del Solar en acción durante el Astara Golf Championship de Bogotá. Foto: Cortesía

El chileno Cristóbal del Solar, en un hecho histórico para el golf mundial, entregó este jueves una ronda de apertura de 57 golpes (-13) en el campo Pacos y Fabios del Country Club de Bogotá. Tras esto quedó como líder solitario del Astara Golf Championship cuarta parada del Korn Ferry Tour estadounidense y que se desarrolla en Colombia, en su decimocuarta edición.

Del Solar pasó a la historia como el primer jugador en entregar un registro de estas características en competencias válidas para el PGA Tour, un hito que se basó en una ronda con dos águilas y nueve birdies en el campo del club bogotano, en un jueves que quedó en los registros del golf mundial. Nacido en Viña del Mar, Del Solar sacó ventaja de cuatro tiros sobre los estadounidenses Brian Campbell y Michael Johnson, segundos.

“La verdad es que ni siquiera sé si uno se pone de meta hacer 57, todavía no me entra en la cabeza entender lo que hice. Jugué demasiado bien, le pegué muy bien a la pelota, la dravié muy bien, chipié muy bien, emboqué muy bien. Traté de no pensar, de no mirar el score, me puse como meta en los últimos nueve hoyos, hacer 4 o 5 menos. Me concentré más en ponerme una meta que en pensar cómo iba, creo que eso me relajó un poco y muy, muy feliz”, comentó Del Solar.

Tras pegar su salida en el tercer grupo del día por el primer hoyo y embocar el birdie, Cristóbal le bajó también a las banderas del tres y el cinco, poco antes de encender su juego arriba de green y descontar también entre el cinco y el ocho.

Al noveno lo atacó con drive a green que paró a 10 pies, metiendo la primera de las dos águilas del día. Birdies adicionales al 10, 14 y 15 se complementaron con lo hecho en el 13, en el que la metió de dos y firmó de nuevo águila, en un momento ideal de su ronda.

Del Solar, jugador con condiciones en el Korn Ferry Tour, partirá entonces con ventaja de cuatro golpes sobre sus rivales a la segunda ronda, la cual jugará en el campo Fundadores, un trazado con características diferentes y que mostró estadísticas más altas.

“Mañana es otro campo, pero la rutina será la misma, el golf será el mismo. Hay que pegar buenos tiros para hacer poco, el torneo está recién arrancando y hay 155 jugadores más muy buenos, muy feliz de ser la mejor ronda de torneos sancionados por el PGA Tour, pero es primera ronda y hay que jugar día a día”, agregó.

Ricardo Celia, por su parte, firmó un primer score de 62 (-8) también en Pacos, un golpe menos de los que dio en su inicio en 2019 y con el que se quedó en el nutrido empate por la cuarta posición junto con otros seis jugadores. Lideró la avanzada colombiana en el certamen, convirtiéndose en el mejor de los cinco golfistas nacionales presentes en la semana.

“Muy positivo, arrancar el torneo con un -8 siempre es bueno, las condiciones estaban asequibles, los greenes estaban receptivos y aproveché la cancha. Comencé muy bien, hice birdie al 10, tuve chance de águila en el 12, pero no la metí, después metí buenos putts en el 15 y en el 16, siempre estuve en el lado correcto, en fairway. Hice tres putts en el segundo, pero metí uno bueno en el cuatro que me dio tranquilidad para los hoyos finales, que terminé con cinco birdies en los últimos seis hoyos”, aseguró.

