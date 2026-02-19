¿Cuál es el panorama de las ligas de cara a los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027?

Federación Colombiana de Boxeo. Foto: Cortesía: Min Deporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Sistema Nacional del Deporte (SND) cuenta con 1.110 ligas deportivas repartidas en los 32 departamentos del país y Bogotá, D. C. 943 de estas ligas pertenecen a disciplinas convocadas a participar en los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales 2027. En total, se trata de 54 organismos deportivos, 40 del sistema olímpico y 14 del sistema paralímpico.

Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para participar en los eventos clasificatorios no se está efectuando a cabalidad. De acuerdo con la dirección de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), las federaciones de actividades subacuáticas y béisbol presentan reconocimientos deportivos vencidos en cinco de sus ligas.

Además, pasando a la rama paralímpica, la federación de limitados físicos tiene el reconocimiento vencido en 14 de sus ligas y la de parálisis cerebral en 10 de ellas.

Ligas con reconocimiento inactivo

Por otro lado, las federaciones con el mayor número de ligas que tienen el reconocimiento deportivo inactivo son: tejo, con siete ligas; triatlón y billar, con seis ligas cada una; fútbol de salón y tenis de mesa, con cinco cada una; y atletismo, canotaje y lucha, con cuatro ligas cada federación.

Para responder a estas necesidades, durante 2025 la IVC llevó a cabo encuentros en 22 departamentos, en los cuales varias ligas adquirieron compromisos que, en la mayoría de los casos, se cumplieron, permitiendo así que un mayor número de ellas restablecieran su situación frente al SND.

Ministerio del Deporte, actor fundamental

Es importante tener en cuenta que el estado de estos reconocimientos deportivos puede variar en la medida en que las ligas avancen con sus procesos administrativos y financieros ante el Ministerio del Deporte.

Por tal motivo, este listado se actualizará y publicará gradualmente en la página web institucional. Deportistas, entrenadores, dirigentes o público en general que esté interesado en este tipo de información la podrá consultar allí con total libertad.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador