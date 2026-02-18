Sebastián Holguín hace historia en Valparaíso y conquista el downhill urbano de Red Bull

Sebastián Holguín celebra su victoria durante el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026. Foto: EFE - Adriana Thomasa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia volvió a subirse a lo más alto del deporte extremo. El ciclista caucano Sebastián Holguín logró conseguir la victoria de la primera válida 2026 de la Copa Red Bull, disputada en Valparaíso, Chile.

Holguín, Oriundo de Santander de Quilichao, dominó los 1.650 metros del trazado chileno con un tiempo de 2:15:43, registro que no solo le aseguró el primer lugar.

Luego de la victoria, el colombiano no escondió su alegría: “Estoy muy feliz. Es algo que venía esperando y trabajando desde hace mucho tiempo. La corrí con toda mi alma y, por fin, logré quedar campeón de esta carrera tan magnífica”, expresó.

Además, añadió: "La parte que más me costó fue la de las escaleras, pero lo disfruté tanto que no fue un obstáculo. El apoyo del público además fue maravilloso, así que me siento muy agradecido".

Holguín logró destronar al checo Tomáš Slavík, que buscaba su quinto título en Valparaíso. Además, la victoria rompió una sequía de 13 años sin triunfos colombianos en este tipo de competencias y le permitió al caucano asumir el liderato del Red Bull Cerro Abajo.

Aunque el caucano ya había conseguido resultados destacados en otras paradas del calendario internacional, ganar en Valparaíso es de los logros más importantes del ciclista.

El podio en Valparaíso lo completaron el francés Adrien Loron, quien finalizó segundo con 2:16:22, y el chileno Felipe Agurto, que cerró el top 3 con un tiempo de 2:17:72, desatando la ovación del público local en uno de los descensos más exigentes del circuito mundial.

istado de los ganadores de todas las versiones de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

2026: Sebastián Holguín (COL)

2025: Tomáš Slavík (CZE)

2024: Lucas Borba (BRA)

2023: Tomáš Slavík (CZE)

2022: Pedro Ferreira (CHI)

2020–2021: No se realizó

2019: Pedro Ferreira (CHI)

2018: Tomáš Slavík (CZE)

2017: Tomáš Slavík (CZE)

2016: Johannes Fischbach (GER)

2015: Filip Polc (SVK)

2014: Filip Polc (SVK)

2013: Marcelo Gutiérrez (COL)

2012: Mauricio Acuña (CHI)

2011: Filip Polc (SVK)

2010: Filip Polc (SVK)

2009: Cédric Gracia (FRA)

2008: Antonio Leiva (CHI)

2007: Cédric Gracia (FRA)

2006: Antonio Leiva (CHI)

2005: Antonio Leiva (CHI)

2004: Antonio Leiva (CHI)

2003: Sebastián Vásquez (CHI)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador