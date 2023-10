Cuartos de final de la Liga de Baloncesto: fechas, cruces y todo lo que debe saber

Titanes de Barranquilla es el máximo candidato al título en la Liga. Foto: DPB

Terminó la temporada regular de la Liga Wplay de Baloncesto Profesional. Todo está listo para las finales, que empiezan este domingo con formato de ida y vuelta en los coliseos de los equipos que pelearán por el título.

La primera ronda culminó esta semana con una excelente participación de público en los coliseos de Bogotá y Cali, ciudades que acogieron los primeros juegos con alegría y pasión.

Ocho equipos clasificados, cuatro por cada conferencia, darán inicio a los cuartos de final desde el lunes 16 de Octubre.

Los cruces de play-offs

Pasaron los cuatro primeros de cada grupo a cuartos de final enfrentándose así: Titanes (1A) vs. Cimarrones (4B) (Llave 1), Piratas (2A) vs. Team Cali (3B) (Llave 3), Cafeteros (1B) vs. Búcaros (4A) (Llave 2), y Caribbean Storm (2B) vs. Motilones (3A) (Llave 4).

Estas llaves define a los semifinalistas al ganador de tres de cinco partidos (3/5). Los ganadores de las llaves pasarán a las semifinales donde se enfrentarán por un cupo a la gran final de la Liga de Baloncesto Profesional jugando al ganador de tres (3) de cinco (5) partidos.

En esas semifinales los cruces serán: Ganador de la llave 2 vs. ganador llave 3 y ganador de la llave 1 vs. ganador llave 4.

Las finales se jugarán al ganador de cuatro (4) de siete (7) partidos.

La liga vuelve a la casa de los equipos

Los equipos volverán a sus plazas a combatir y dejar el honor de su equipo e hinchada en los cuartos de final de la Liga de Baloncesto Profesional.

Titanes y Caribbean Storm jugarán en el Coliseo Elías Chegwin (Barranquilla), Cafeteros en el Coliseo Rubén Darío Quintero (Rionegro), Motilones en el Coliseo Toto Hernández (Cúcuta), Team Cali en el Coliseo Evangelista Mora (Cali) Piratas en el Coliseo el Salitre (Bogotá), Búcaros (Coliseo Bicentenario) y Cimarrones en el Coliseo ‘La Caldera’ (Quibdó).

