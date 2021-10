Daniel Galán: “Todos soñamos con ser el número uno”

Daniel Galán, con tan solo 25 años, es el presente y el futuro del tenis colombiano. No obstante, más allá de verlo en acción en la cancha, el santandereano también tiene una historia que contar camuflada entre risas y mucha tranquilidad.

Mire: Lo mejor del deporte colombiano lo encuentra en El Espectador

Tras casi dos horas de entrenamiento previo al Directv Open, que inicia este lunes, Galán dejó de lado el cansancio para hablar sobre aspectos de su vida que pocos conocen.

Una vida joven que desde sus inicios ha estado acompañada por el tenis. Daniel Galán recuerda que siempre le gustó este deporte. Más allá de que en su casa se consumiera la disciplina 24/7, él siempre supo que quería jugarlo de manera profesional. Su padre lo apoyó con la idea de irse a Estados Unidos a estudiar y probar, en el intento de ser profesional. Y hasta hoy todo ha salido relativamente bien. Tan bien, que el colombiano hoy tiene el ranking ATP 105 y es la mejor raqueta del país. No lo trasnochan los números, es consciente de sus habilidades y sabe que tiene con qué estar arriba de los cien. “Tengo el nivel, creo que va mucho más en la confianza, en creer más en mí mismo, en que puedo enfrentarme a los mejores y jugar contra ellos”.

Hablar de los mejores del mundo puede verse como normal en medio de la agenda deportiva, pero Daniel sabe que no es tan fácil lograr ser uno de ellos, es así como el trabajo diario lo mentaliza. “Yo creo que todos soñamos con ser el número uno en el mundo, pero hay que trabajar; no hay de otra. Todo es disciplina y hay que ir logrando las cosas. Uno en el camino va descubriendo qué es lo que hay que seguir trabajando y mejorando”.

Más: Vergonzoso: D.T. golpeó a uno de sus dirigidos en torneo sub-18 de baloncesto

Por eso, Galán, en medio de su preparación, sabe que hay rutinas para todo, como en cualquier profesión. Sin embargo, una de las particularidades del bumangués es que es vegetariano. No tiene un dictamen para comer, pero sí debe ser más precavido en lugares de competencia en los que no se encuentran tantas opciones para evitar caer en una deficiencia de proteínas y tratar de mantener el desempeño adecuado para su rendimiento.

Daniel sabe que hay ídolos, que hay deportistas a quienes siempre se les admira. Incluso siendo solo un niño, sabía que era Roger Federer quien llenaba ese baúl de sueños. No obstante, también es muy crítico y hace un paralelo ahora con mayor madurez deportiva y, por supuesto, mental. “Ahora que crecí y los he visto más de cerca, diría que Rafael Nadal puede llegar a sorprenderlo a uno mucho, no solamente por la lucha que da en la cancha, sino la energía que proyecta; es algo que impresiona”.

Toda la vida deportiva de Daniel Galán ha estado inspirada y entrenada por su familia, con su hermano y su papá. Y surge la duda de si alguna vez él quisiera romper esos vínculos para explorar otro tipo de maestros. “Yo creo que uno no se puede cerrar a nadie, más bien uno debería estar abierto a todo tipo de conocimientos y si ves que te llevas bien y sabes que te va a aportar pues ¿por qué no?”.

Los sueños del Daniel Galán pequeño siguen rondando por su mente, tanto así que resultaba inevitable saber qué Grand Slam es el que anhela tener en sus manos, “de chiquito soñaba con ganar Wimbledon, pero ahora, de grande, quiero un Roland Garros. Uno se sorprende porque a la final nada es como se ve en televisión, es totalmente diferente adentro. De niño era un sueño, ahora es una meta progresar y seguir ganando”.

No se pierda: Yesid Pira, nuevo integrante del equipo Caja Rural

Daniel pocas veces se deja conmover en cancha, pero caer contra Djokovic el año pasado en Roland Garros hizo que se le aguaran los ojos y se cuestionara sobre qué estaba haciendo con su vida. Sin embargo, sabe que la experiencia hace parte del camino, así como que, paradójicamente, su momento más feliz fue haberlo enfrentado.

Ahora Daniel Galán espera sumar nuevos puntos ATP ganando el Directv Open en Bogotá para poder regalarle otro título al país con el deporte blanco.