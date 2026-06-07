David Alonso firmó una gran remontada en Hungría y rozó el podio en Moto2: video

El colombiano partió desde la novena posición, escaló hasta el cuarto lugar y terminó a solo cuatro décimas del podio en la octava fecha del Mundial de Moto2. Foto: EFE - Andre Borges

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David Alonso volvió a ser protagonista en el Mundial de Moto2. El colombiano completó una destacada remontada en el Gran Premio de Hungría y terminó en la cuarta posición, igualando así su mejor resultado de la temporada 2026.

La octava válida del campeonato dejó una de las actuaciones más sólidas del piloto del Aspar Team, que partió desde el noveno lugar de la parrilla y fue ganando posiciones con el paso de las vueltas gracias a un ritmo competitivo y constante en el circuito de Balaton Park.

De la novena casilla a la pelea por el podio

Desde la largada, Alonso mostró un buen desempeño que le permitió avanzar rápidamente en el grupo principal. El campeón de Moto3 de 2024 se mantuvo firme durante la primera parte de la competencia y aprovechó distintas circunstancias para seguir escalando posiciones.

Uno de los momentos clave llegó con la sanción impuesta a Izan Guevara, quien había conseguido la pole position. La penalización favoreció al colombiano, que continuó acercándose a los puestos de privilegio.

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Más adelante, Alonso se encontró con su compañero de equipo, Daniel Holgado. Aunque necesitó varias vueltas para concretar el adelantamiento, finalmente logró superarlo y quedarse con la cuarta posición. Ese tiempo invertido en la batalla directa terminó siendo determinante en su intento por alcanzar el podio.

Una remontada que se quedó a décimas

Una vez instalado en el cuarto lugar, Alonso comenzó la persecución sobre el australiano Senna Agius, que ocupaba la tercera posición. Sin embargo, la diferencia era considerable cuando restaban apenas cinco vueltas para el final.

Lejos de conformarse, el colombiano incrementó su ritmo y comenzó a descontar tiempo de manera constante. Vuelta tras vuelta redujo la distancia hasta quedar a tan solo cuatro décimas del podio cuando apareció la bandera a cuadros.

La sensación final fue que una vuelta más podría haber cambiado la historia. Incluso, una mejor posición de salida tras la clasificación habría podido acercarlo aún más a los tres primeros lugares.

Igualó su mejor resultado de 2026

El cuarto puesto conseguido en Hungría representa la mejor actuación de Alonso en la presente temporada, registro que ya había alcanzado anteriormente en Estados Unidos y España.

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Además de los puntos sumados, el resultado confirma el crecimiento que ha mostrado durante el año en la categoría intermedia. El escenario tiene un significado especial para el piloto, ya que en Balaton Park consiguió en 2025 su única victoria hasta ahora en Moto2.

Así quedó el campeonato

La carrera fue ganada por Manuel González, quien alcanzó su cuarto triunfo de la temporada y el tercero consecutivo. El español continúa liderando con autoridad el campeonato.

Por su parte, Alonso sumó una importante cantidad de puntos que le permiten mantenerse en la sexta posición de la clasificación general. Actualmente se encuentra a 83,5 puntos del líder del Mundial.

Tras su destacada presentación en Hungría, el colombiano volverá a la acción dentro de dos semanas en el Gran Premio de República Checa, correspondiente a la novena fecha del calendario, donde buscará seguir acercándose a ese primer podio de la temporada que en Balaton Park quedó a apenas unas décimas de distancia.

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