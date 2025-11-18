¿De qué se trata el Gamer del Año? Juegos, formato y cuándo se definirá en Colombia

La nueva categoría de El Deportista del Año reunirá a los 16 mejores jugadores del país en una final que pondrá a prueba su desempeño en ocho disciplinas distintas. Foto: Movistar Game Club

En un país donde convivieron durante años dos mundos paralelos —el del deporte convencional y el del universo gamer—, 2025 marca un punto de quiebre. Por primera vez, ambos escenarios se encuentran bajo un mismo reflector gracias a El Gamer del Año Colombia 2025, una categoría inédita dentro de El Deportista del Año que reconoce el talento competitivo digital como una disciplina profesional.

El anuncio, liderado por Movistar Game Club y El Espectador, no solo eleva a los videojuegos al nivel de los grandes logros deportivos del país, sino que abre un espacio para destacar a un perfil muy particular: el gamer más completo del país, capaz de competir en múltiples títulos, adaptarse a ritmos y géneros distintos y sostener una mentalidad competitiva de alto nivel.

Este reconocimiento nace tras un circuito clasificatorio que, entre agosto y noviembre, se convirtió en la mayor movilización gamer del año en Colombia. Ocho torneos en seis ciudades, de Bogotá a Bucaramanga, construyeron un mapa del talento nacional a partir de una experiencia itinerante que buscó acercar la competencia a las comunidades locales. La respuesta fue contundente: más de 1.400 jugadores registrados, con un promedio de 180 por torneo; más de 2.000 asistentes presenciales a lo largo de las jornadas; una retención del 80 % de participantes, y una audiencia digital en crecimiento, con +40 espectadores conectados por stream en cada fecha y más de 3.000 visualizaciones acumuladas.

Cada clasificatorio entregó cupos al primero y segundo lugar, armando un ranking nacional del que emergieron 16 finalistas, los protagonistas de la gran cita que definirá al Gamer del Año 2025. La final se jugará el 23 de noviembre, en el evento DISTRITO A realizado junto al IDRD, desde las 10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en una jornada que exige algo más que especialización: versatilidad pura.

El formato final lo deja claro. Los competidores deberán demostrar nivel en ocho disciplinas que hacen parte de la escena gamer global: Valorant, 2XKO —el nuevo título de lucha de Riot Games—, League of Legends (modo ARAM), EA Sports eFootball, Free Fire, Call of Duty: Mobile, Fortnite y Wild Rift. Cada partida tendrá una duración aproximada de 30 minutos, en una secuencia casi sin pausas que demanda concentración total. Es un reto que combina shooters, MOBAs, juegos deportivos, títulos para mobile y battle royales, un recorrido que muy pocos jugadores pueden dominar con solvencia.

Alrededor de esta competencia se ha diseñado una experiencia de producción que busca estar a la altura de un evento profesional. Habrá escenarios con pantallas LED, periféricos de alto rendimiento y conectividad de punta, además de streaming en vivo con casters especializados para ampliar el alcance digital. El público también tendrá su propio espacio con zonas de experiencia, activaciones y premios, integradas bajo los pilares Play, Learn, Create y Connect del Movistar Game Club.

El impacto ya se refleja en cifras que consolidan la apuesta: más de 3.000 impactos digitales por transmisión, 10.000 interacciones orgánicas en redes sociales, 2.000 asistentes presenciales y un equipo de producción que reunió a más de 60 personas. Además, el proyecto refuerza el posicionamiento de Movistar Game Club como uno de los actores centrales del ecosistema gamer colombiano, con el respaldo editorial de El Espectador.

