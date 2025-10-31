Deportista del Año 2025: la lista completa de nominados y cómo puede votar

Escucha este artículo
Todo está listo para la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, el galardón más prestigioso del deporte colombiano que celebra a los atletas más destacados de la temporada. Este año, el premio cumple 65 años de historia ininterrumpida desde 1960, consolidándose como un referente del reconocimiento al talento, la disciplina y los logros que han marcado el rumbo del deporte nacional.
Ya se conocen los nominados en las distintas categorías que integran esta edición del galardón, entre ellos figuras consagradas y nuevas promesas del deporte colombiano. La ceremonia se realizará en Bogotá, en un escenario que reunirá a atletas, entrenadores, dirigentes y leyendas del deporte nacional. Además, ya están abiertas las votaciones del público para elegir al Deportista del Año por elección popular, un reconocimiento especial que permite a los aficionados participar activamente en esta celebración histórica.
La lista completa de los nominados al premio de El Deportista del Año
Candidatos mayores
- Natalia Linares, atleta
- Sebastián Muñoz, golfista
- Gabriela Rueda, patinadora de velocidad
- María Fernanda Timms, patinadora de velocidad
- Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad
- Luis Díaz, futbolista
- Mayra Ramírez, futbolista
- Valeria Arboleda, boxeadora
- Ángel Barajas, gimnasta artístico
- Jeison López, pesista
- Brayan Carreño, patinador artístico
- Stefany Cuadrado, ciclista de pista
Candidatos juvenil
- Kollin Castro, patinadora de velocidad
- Tomás Restrepo, golfista
- Camilo Vera, gimnasta artístico
- Nicole Mancilla, futsalista
- Nicolás Olivera, ciclista de pista
- José Eber González, levantador de pesas
- Sebastián Olivares, levantamiento de pesas
- Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad
- Isabella Bedoya, nadadora
- Luisa Agudelo, futbolista
Candidatos paralímpicos
- Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas
- Angie Nicoll Mejía, paratleta
- José Gregorio Lemos, paratleta
- Karen Palomeque, paratleta
- Mayerli Buitrago Ariza, paratleta
- Francisco Sanclemente, paratleta
- Carlos Daniel Serrano, paranadador
- Nelson Crispín, paranadador
- Carolina Munevar, paraciclista
- Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.
Candidatos a Entrenador del año
- Elías del Valle, entrenador selección de patinaje
- Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares
- Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas
- César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol
Candidatos a Dirigente del año
- Alberto Herrera Ayala - Fedepatín
- William Peña - Fedepesas
- Jorge Soto - FECNA
- Ramón Jesurún - Fedefútbol
Candidatos a Equipo del año
- Selección femenina de fútbol de mayores
- Selección femenina de baloncesto
- Selección de patinaje
- Selección sub- 20 masculina de fútbol
- Deportivo Cali Femenino
Así puede votar por su favorito
La audiencia de El Espectador ya puede participar en la elección del Deportista del Año por votación popular, apoyando a su atleta favorito a través del siguiente enlace disponible en la web del diario. La votación se activará este 31 de octubre.
Es una oportunidad para que los lectores se sumen a la historia de este galardón y elijan al deportista que más los inspiró durante la temporada.
Fecha y lugar de la ceremonia del Deportista del Año 2025
La ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar se celebrará el 1° de diciembre en el moderno edificio UCompensar de la Avenida 68, en Bogotá. Será una tarde especial en la que se reunirán los mejores deportistas y atletas del país, junto a entrenadores, dirigentes y figuras históricas del deporte colombiano, para rendir homenaje al esfuerzo, la excelencia y la inspiración que han marcado la temporada.
El Gamer del Año, por primera vez en la historia
El Gamer del Año es una categoría inédita dentro del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, creada en alianza con el Movistar Game Club para reconocer al mejor jugador del ecosistema competitivo de videojuegos en Colombia. Esta iniciativa marca un hito al integrar por primera vez el mundo de los esports al escenario del deporte tradicional, celebrando el talento, la disciplina y la estrategia de una comunidad joven y apasionada. Con este premio, El Espectador busca visibilizar el potencial de los jugadores profesionales de videojuegos y reafirmar que el rendimiento competitivo, la constancia y la preparación también forman parte del universo deportivo contemporáneo.
El torneo que definirá al primer Gamer del Año en Colombia se ha desarrollado a lo largo de ocho torneos clasificatorios entre agosto y octubre de 2025, bajo un formato de eliminación directa que otorga puntos a los mejores jugadores. Los 16 finalistas con mayor puntaje disputarán la gran final en noviembre, en una competencia que abarcará múltiples plataformas y géneros —desde League of Legends y Valorant hasta FIFA 25 y Call of Duty Mobile—, evaluados por jueces expertos.
Con esta apuesta, El Espectador y Movistar inauguran un reconocimiento histórico que tiende un puente entre generaciones y consolida a los esports como una disciplina profesional con espacio propio en el deporte colombiano.
Así fue la ceremonia en 2024
El gran ganador del Deportista del Año 2024 fue Ángel Barajas, quien recibió el máximo reconocimiento gracias a su histórica medalla de plata en la barra fija de los Juegos Olímpicos de París, el primer podio olímpico en la historia de la gimnasia colombiana. Su entrenador, Jairo Ruiz, también fue premiado como el mejor entrenador del año por su trabajo en la formación de nuevas generaciones y por haber sido pieza clave en ese logro.
En la categoría paralímpica, Karen Palomeque repitió como ganadora por segundo año consecutivo tras obtener dos medallas de oro y una de bronce en los Juegos Paralímpicos, mientras que David Alonso, campeón mundial de Moto3, fue reconocido como el mejor deportista juvenil del año. El premio a la revelación del año fue para Queen Saray Villegas, quien alcanzó un histórico cuarto lugar en BMX Freestyle durante los Olímpicos.
La selección Colombia masculina de fútbol, dirigida por Néstor Lorenzo, fue elegida mejor equipo del año por su subcampeonato en la Copa América 2024. Rigoberto Urán recibió el galardón a Vida y Obra por su trayectoria en el ciclismo, y Fortaleza CEIF fue distinguido con el premio Guillermo Cano al Juego Limpio por sus iniciativas en favor de la convivencia en el deporte. Además, se rindieron homenajes especiales a Acolfutpro, por sus 20 años de defensa de los derechos de los futbolistas, y a la Fedefútbol, por su centenario.
