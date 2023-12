Dueño de la camioneta que estrelló a Juan Pablo Montoya se pronunció

Juan Pablo Montoya, víctima de choque en el norte de Bogotá. Foto: Tik Tok Jowinava

El pasado jueves, en el norte de Bogotá, el piloto colombiano Juan Pablo Montoya se vio involucrado en un accidente de tránsito, presuntamente ignoró una señal de ‘Pare’ en una intersección y golpeó el vehículo en el que viajaban en excorredor de la Fórmula 1 y su esposa.

Imagínese uno ir manejando en Bogotá por la 82 con 10a, comerse un pare y estrellarse con Juan Pablo Montoya 🤭. Pobre man.



Queda comprobado que manejar acá es tan caótico que hasta uno de los mejores pilotos del mundo se estrella acá 🐵🙈🙉. #ADiosLePido no me pase ese oso. pic.twitter.com/Gf2eD5IYmu — Juan Camilo (@JuanCamilo) December 22, 2023

Los videos que los transeúntes tomaron del siniestro no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Por fortuna, nadie salió lastimado en el siniestro, pues Connie Freydell, esposa del deportista, aseguró que: “Nos pegó, pero no fue nada grave”.

El dueño de la camioneta que estrelló a Montoya, cuyo nombre no fue revelado, conversó con El Tiempo sobre el incidente y aseguró que conversó con el piloto y acordaron que el tema lo iban a evaluar las aseguradoras.

El hombre no le creyó a su conductor cuando le dijo con quién se había estrellado “Yo pensé que le estaba poniendo ese apodo porque de pronto iba rápido o algo así. Yo no le creía que era Montoya. ¿Quién iba a pensar que se iba a estrellar con Juan Pablo Montoya?”, le contó a ET.

La actualidad de Montoya

Por el momento, Juan Pablo Montoya está enfocado en su Team Montoya. Quiere ver a los pilotos de nuestra tierra en las más importantes pistas del mundo, por lo que se dio a la tarea de buscar grandes talentos naturales de nuestro país, para moldearlos y entregarle al mundo pilotos colombianos que compitan con los mejores en el plano internacional.

El equipo está conformado por cuatro jóvenes pilotos colombianos que compiten en diversos campeonatos a nivel internacional y a los que les corre por sus venas la adrenalina de este gran deporte, pero también la disciplina, pasión y compromiso que saben deben de tener cuando de un deporte de alta competición se trata.

Ellos son Sebastián Montoya, Maximiliano Restrepo, Nicolás Baptiste y Salim Hanna, quienes tienen lo que su entrenador, Juan Pablo Montoya, destaca como primordial para un piloto, la observación, la persistencia y las ganas.

