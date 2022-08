“El apoyo de la empresa privada es fundamental para quienes están comenzando ”

La bicicrosista antioqueña Andrea Escobar se prepara para los eventos del ciclo olímpico rumbo a París 2024. Foto: FCC

Promesas Milo es una iniciativa de Nestlé para identificar jóvenes talentos colombianos en seis disciplinas: fútbol, artes marciales, baloncesto, patinaje, atletismo, ciclismo de Ruta y bicicrós. Niños y niñas entre 6 y 16 años, participan en un proceso para ganar becas deportivas para el desarrollo de su profesión.

Hay tres categorías: individual, clubes e Invencibles, esta última es para jóvenes con discapacidad física en deportes como la paranatación, paratletismo y Boccia. Los ganadores, además, pueden presentarse a las pruebas para ser parte de las selecciones paralímpicas nacionales de estas disciplinas.

"Ser mujer, deportista y estudiar ha sido toda una bendición, pero también una lucha” Andrea Escobar, corredora de BMX

En la primera etapa del proceso, los niños enviaron un vídeo en el que se evidenciaba su talento, disciplina y ganas de ser la próxima estrella del deporte colombiano. El jurado calificador, conformado por un grupo de deportistas de élite, entre ellos la bicicrosista Andrea Escobar, la patinadora Luz Karime Garzón y el marchista Éider Arévalo, eligieron a los 10 finalistas y posteriormente Colombia votó por sus favoritos.

“Es gratificante que una empresa como Milo apoye a los jóvenes deportistas que tienen talento y les ayude a cumplir sus sueños, a entender que todo es posible. He visto mucho nivel y me llena el alma ver cómo esos niños luchan por una beca. Es un proceso formativo que va mucho más allá del deporte”, asegura Andrea Escobar, una de las gestoras de la Fundación Creer es Crear, que trabaja con jóvenes de comunidades vulnerables y les brinda oportunidades de aprovechar sus talentos en campos como la cultura y el deporte.

Andrea insiste en que “el deporte, así sea muy gratificante, no es un camino de rosas, requiere muchos sacrificios y el apoyo de la empresa privada es fundamental, no para quien ya ganó y se consagró, sino para quienes están comenzando”.

Agrega que “la vida y el deporte me han dado mucho y por eso trato de devolver algo de eso, porque por fortuna he tenido apoyo en diferentes momentos de mi carrera. No podemos cambiarles la vida a todos los niños, pero seguramente sí dejar huella e muchos. Eso es lo que más de entusiasma de este proyecto de Talentos Milo”.

Los ganadores en la edición 2022 en la categoría individual fueron la patinadora María José Salgado, el basquetbolista Cristóbal Noreña y Daniel Felipe Dueñas, amante de las artes marciales quien practica lucha olímpica, jiujitsu y sambo.

También recibirán becas la paranadadora Zarith Pérez y la paratleta Laura Valentina Peña, así como el Club de Ciclismo Rancho María, de Barrancabermeja (Santander) y el Club de Taekwondo Guarando, en Sahagún (Córdoba).

En el proceso comenzaron cerca de 11 mil niños y en la etapa final estuvieron 1.750, evaluados por el jurado. “Vimos todos esos video, dedicamos muchas ganas y tiempo, pero valió la pena, porque comprobamos nuevamente que el Colombia hay mucho talento y que estas iniciativas son las que cambian vidas”, finalizó Andrea Escobar, quien se prepara para participar en los eventos del ciclo olímpico rumbo a París 2024.

