El baloncesto colombiano vuelve a la acción entre crisis y ausencias históricas

La nueva temporada del baloncesto colombiano inicia con solo siete equipos, sin Piratas de Bogotá y con una liga que sobrevive pese a los recortes, las sanciones y la falta de apoyo.

10 de octubre de 2025 - 06:00 p. m.
La nueva temporada del baloncesto colombiano inicia con solo siete equipos, sin Piratas de Bogotá y con una liga que sobrevive pese a los recortes, las sanciones y la falta de apoyo.
Foto: DPB

El baloncesto colombiano vuelve a jugar, pero más por resistencia que por renacimiento. Este jueves arranca la Liga Profesional 2025-II, un torneo que llega con más dudas que certezas: siete equipos en competencia, una capital sin representante y un panorama económico que amenaza con apagar la liga en cualquier momento. En vez de consolidarse, el básquet nacional parece sobrevivir entre remiendos, sanciones y la falta de apoyo.

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

