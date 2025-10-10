El baloncesto colombiano vuelve a la acción entre crisis y ausencias históricas

La nueva temporada del baloncesto colombiano inicia con solo siete equipos, sin Piratas de Bogotá y con una liga que sobrevive pese a los recortes, las sanciones y la falta de apoyo. Foto: DPB

El baloncesto colombiano vuelve a jugar, pero más por resistencia que por renacimiento. Este jueves arranca la Liga Profesional 2025-II, un torneo que llega con más dudas que certezas: siete equipos en competencia, una capital sin representante y un panorama económico que amenaza con apagar la liga en cualquier momento. En vez de consolidarse, el básquet nacional parece sobrevivir entre remiendos, sanciones y la falta de apoyo.