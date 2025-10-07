Liga Profesional de Baloncesto 2025-II: formato, equipos y calendario del torneo

El torneo nacional vuelve con dos meses de acción y siete equipos participantes, en medio de la tristeza por la salida de Piratas de Bogotá, uno de los históricos del baloncesto colombiano. Foto: DPB

El baloncesto colombiano vuelve a escena. Este 10 de octubre comenzará oficialmente la Liga Profesional 2025-II, con la intención de seguir escribiendo nuevas historias en la cancha, pero que también deja una ausencia significativa: Piratas de Bogotá, uno de los clubes más emblemáticos del país, no podrá participar por dificultades económicas.

La Federación Colombiana de Baloncesto (FCB) confirmó que el campeonato se disputará hasta el 10 de diciembre, fecha reservada para un eventual quinto partido de la Gran Final. Serán dos meses de competencia intensa en los principales coliseos del país, con siete equipos en contienda: Caribbean Storm, Cimarrones del Chocó, Motilones del Norte, Paisas de Medellín, Sabios de Manizales, Toros del Valle y Caimanes del Llano.

“En medio de la crisis del deporte, uno aplaude el esfuerzo de los héroes. Critican mucho a nuestra federación, pero no hemos dejado morir la liga. No hemos recibido recursos del estado ni de empresas privadas, ya vamos para dos años”, aseguró Jorge Armando García, presidente de la División Profesional de Baloncesto.

Formato compacto y competitivo

El torneo se estructurará en cuatro fases. La primera, una ronda eliminatoria de todos contra todos, se jugará a una sola vuelta, en la que cada equipo enfrentará dos veces a sus rivales. Al cierre de esa etapa, los dos primeros clasificarán directamente a semifinales, mientras que los puestos del 3° al 6° se medirán en el Play-In, una serie al mejor de tres partidos que determinará los otros dos semifinalistas.

Las semifinales y la final se jugarán al mejor de cinco encuentros, manteniendo el formato que ha caracterizado a la liga en los últimos años. En total, el torneo podría extenderse hasta 63 partidos en un periodo de 60 días.

Las sedes oficiales serán: Cali (Coliseo Evangelista Mora) albergará a Toros del Valle y Caribbean Storm; Medellín (Iván de Bedout) será la casa de Paisas; Cúcuta (Toto Hernández) recibirá a Motilones; Quibdó (El Jardín) a Cimarrones; Manizales (Coliseo Mayor Jorge Arango Uribe) a Sabios; y Villavicencio (Álvaro Mesa Amaya) será el fortín de Caimanes del Llano.

Piratas, fuera de competencia: un golpe a la historia del baloncesto bogotano

Mientras el resto de equipos afinan detalles para el debut, Bogotá se quedó sin representación en el torneo. Piratas, institución con más de tres décadas de historia, no logró reunir los recursos necesarios para competir esta temporada.

José Tapias, fundador y principal dirigente del club, confirmó entre lágrimas la noticia que temía el baloncesto capitalino: “Lo intentamos hasta el final, pero sin el socio que nos iba a ayudar, y con las deudas acumuladas de las últimas campañas, para Piratas es imposible participar en el próximo campeonato”.

Durante las últimas semanas, la dirigencia del equipo intentó conseguir nuevos patrocinadores y alianzas que permitieran cubrir los costos operativos —desde la nómina de jugadores hasta el alquiler del escenario deportivo—, pero las negociaciones se cayeron a última hora. “Solo le ofrezco disculpas a la gente que nos ha apoyado porque hicimos todo lo posible. Espero que el equipo, en el futuro, pueda seguir en pie”, agregó Tapias.

La salida de Piratas no solo significa un revés para la capital, sino también un síntoma de las dificultades estructurales que enfrentan los clubes profesionales en Colombia, donde la falta de financiación ha dejado a otros históricos, como Titanes de Barranquilla o Búcaros de Bucaramanga, fuera de competencia en ediciones anteriores.

Un torneo con nuevas oportunidades

Con la ausencia de Piratas, la Liga 2025-II se jugará con siete equipos, lo que obliga a un ajuste en el calendario, pero también abre la puerta a nuevas rivalidades y protagonismos. El objetivo de la Federación es sostener la regularidad del certamen y garantizar su visibilidad nacional, apoyándose en la transmisión de los juegos y en el fortalecimiento de las franquicias regionales.

El desafío, más allá del título, será consolidar un proyecto sostenible. La FCB apuesta por la estabilidad institucional de los clubes y la profesionalización del torneo, que en los últimos años ha ganado terreno en afición y cobertura, pero que sigue dependiendo en gran medida del apoyo económico de los patrocinadores.

Calendario oficial de la Liga de Baloncesto Profesional en Colombia

La pelota volverá a botar el 10 de octubre, cuando el baloncesto colombiano escriba un nuevo capítulo. Siete equipos irán por la gloria, en una temporada que mezcla ilusión, talento y la esperanza de que el deporte de la canasta siga creciendo en todo el país, incluso con la dolorosa ausencia de uno de sus nombres más representativos.

