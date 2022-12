El Comité Paralímpico Colombiano homenajeó y premió a sus mejores deportistas

Los deportistas, entrenadores y funcionarios ganadores de la Noche del Deporte Paralímpico 2022. Foto: CPC

Este martes tuvo lugar en el hotel Sheraton Bogotá la Noche del Deporte Paralímpico, ceremonia en la que se reconoció a los mejores exponentes del país. Asistieron figuras de la natación, atletismo, boccia y demás disciplinas que buscan representar a Colombia en los próximos Juegos Paralímpicos París 2024.

Luces parpadeantes, rampas de acceso e intérpretes acompañaron la velada en la que los mejores deportistas de la escena paralímpica fueron homenajeados. “Ha sido un buen año, estamos culminando con un evento importante para nosotros como institución y movimiento. Tuvimos año de grandes sorpresas y excelentes resultados deportivos”, comentó Julio César Ávila, presidente del Comité Paralímpico Colombiano (CPC).

Entre las laureadas por su excelencia estuvo Leidy Chica. “Este año ha sido mi año. Este reconocimiento que me da me deja muy contenta y me motiva a seguir entrenando”, comentó la caleña de 32 años, paraatleta femenina del 2022. También fueron nominadas Sara Vargas, María Paula Becerra y Carolina Munevar.

Munevar, ciclista que fue reconocida como la mejor deportista paralímpica en los premios Deportista del Año, organizados por El Espectador y Movistar, tuvo un 2022 también muy destacado. “Fue un año de retos y muchos aprendizajes. Con la satisfacción de haber hecho lo mejor en cada carrera”, compartió.

En la categoría masculina el ganador fue Carlos Daniel Serrano. “Agradecerle al equipo de natación. Esto es para todos, en especial par Moisés Fuentes”, reconoció el nadador bumangués, quien reconoció el papel de Fuentes, leyenda del deporte paralímpico colombiano, en la formación de nuevos talentos.

Wow! Noche del deporte paralímpico, premio como mejor deportista del año y el poder ver a muchos colegas y entrenadores. 🫡🫶🏽



Desde ya con la mente y el corazón puesto en un 2023 lleno de más historia 💙 pic.twitter.com/yihCXwt4YH — Carlos Daniel Serrano (@CarlosDSerrano) December 21, 2022

También fueron nominados José Gregorio Lemos, Nelson Crispín, Diego Dueñas, Euclides Grisales y Fabio Torres. Todos ellos tienen en mente arrancar el 2023 de la mejor manera. Ese año tendrán lugar, en Santiago de Chile, los Juegos Parapanamericanos, certamen fundamental para lograr la clasificación a los Paralímpicos de París.

El equipo que más se destacó, de acuerdo con el CPC, fue la selección de Rugby sobre ruedas. También fueron nominados la selección de Fútbol PC, segundos en el Deportista del Año de El Espectador, y el conjunto de Golbol, deporte creado específicamente para personas ciegas.

Freiman Arias, vallecaucano de 38 años, fue elegido como el entrenador del año. Sus buenos resultados al mando del equipo de paraatletismo colombiano en este 2022 lo hicieron merecedor de esta distinción. Él ha potenciado talentos como Mauricio Valencia, Gregorio Lemos y Buinder Bermúdez.

El reconocimiento a toda una vida fue entregado a Olga Sáenz, quien lideró y creó la Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral. Trabajó por el deporte y la inclusión por más de tres décadas, hasta su fallecimiento en 2013.

Edilson Chica, campeón mundial de Boccia junto con su hermana Leidy, fue elegido como el mejor paraatleta masculino revelación, mientras que la nadadora Sharit Yunque fue considerada como la mejor en la rama femenina. El CPC tiene depositados en ellos esperanzas de seguir cosechando logros en nombre de Colombia.

Entre los laureados de la gala estuvo también El Espectador, reconocido por el CPC como el medio de comunicación destacado en el cubrimiento del triunfo de los deportistas de la escena paralímpica.

