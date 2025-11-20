El Espectador fue reconocido en el Premio de Periodismo a la Sostenibilidad 2025

Fotograma del reportaje “El deporte como herramienta clave para la salud mental en Vaupés”. Foto: Valentina Matiz Bernal

El Espectador fue reconocido ayer en la cuarta edición del Premio de Periodismo Porvenir a la Sostenibilidad, galardón entregado en alianza con la Universidad de Antioquia y cuya ceremonia se realizó ayer en el Museo de Arte Moderno de Medellín. En esta versión, el certamen reafirmó su propósito: reconocer las historias periodísticas que contribuyen al desarrollo sostenible del país desde miradas sociales, ecológicas, económicas y también deportivas.

El premio, que este año recibió 238 postulaciones de periodistas de más de 20 departamentos, se ha consolidado como una plataforma para visibilizar narrativas que dialogan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A través de diversos lenguajes —desde la prensa escrita y la crónica audiovisual hasta propuestas digitales y universitarias—, los trabajos participantes demostraron que la sostenibilidad no es solo un tema ambiental, sino una conversación que atraviesa el bienestar colectivo, la salud, la cultura y la construcción de futuro.

En esta edición, El Espectador fue reconocido en la categoría Aporte al Deporte, uno de los ejes que el Premio ha fortalecido para destacar cómo el deporte puede convertirse en una herramienta clave para el tejido social, la salud pública y la transformación comunitaria. En esta categoría el diario recibió dos distinciones: una por un contenido en formato audiovisual y otra por una en prensa escrita.

El reconocimiento audiovisual fue otorgado al trabajo de Paula Casas y Valentina Matiz, titulado El deporte como herramienta clave para la salud mental en Vaupés. La pieza retrata una realidad pocas veces documentada: en este departamento amazónico, marcado durante años por la dolorosa cifra de tener una de las tasas de suicidio más altas del país, el deporte ha emergido como un espacio de contención emocional para los jóvenes. Aunque en 2024 se reportaron 78 casos de conducta suicida —el 46 % entre adolescentes de 12 a 17 años—, el panorama empezó a cambiar. Entre las iniciativas destacadas está la Ruta del Jaguar, liderada por el ciclista paralímpico Juan José Florián, “Mochomán”, cuyo recorrido inspiró a decenas de jóvenes a encontrar en el movimiento y la disciplina una alternativa para transformar su realidad y fortalecer su salud mental.

En prensa escrita, el premio destacó la serie Atletas del Renacer, realizada por Fernando Camilo Garzón, compuesta por dos perfiles que narran historias de vida marcadas por la resiliencia y la búsqueda de segundas oportunidades a través del deporte. La primera entrega, Escalar el Aconcagua con un trasplante de riñón, el sueño que parecía imposible, cuenta la travesía de Francisco García, quien tras recibir un trasplante logró coronar la montaña más alta de América, guiado por el proyecto Epopeya. La segunda, El corazón valiente de Paula Medina: la triatleta que compite con un trasplante, sigue la historia de la deportista antioqueña que compitió en los Juegos Mundiales de Deportistas Trasplantados, desafiando los límites del cuerpo y del destino.

Además de la categoría deportiva, el Premio de Periodismo Porvenir a la Sostenibilidad también distinguió trabajos en Aporte al Bienestar Financiero Sostenible, Aporte a la Sociedad, Aporte al Medioambiente y Periodismo Universitario, con la participación de medios y facultades de comunicación de todo el país.

Con esta cuarta edición, el Premio reafirma que las historias que piensan en el futuro —ya sea desde la biodiversidad, la economía solidaria, la salud mental o la potencia transformadora del deporte— son esenciales para construir una Colombia sostenible, diversa y más justa. Un reconocimiento que renueva su compromiso con el periodismo riguroso, sensible y al servicio de sus comunidades.

