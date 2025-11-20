Los 12 nominados al Deportista del Año: ¿quién ganará en la categoría de mayores?

Ceremonia del Deportista del Año El Espectador 2024 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Quedan menos de dos semanas para conocer al deportista que se unirá a figuras como María Isabel Urrutia, Édgar Rentería y Kid Pambelé. La cuenta regresiva ya empezó para la gala más importante del deporte colombiano: el premio El Deportista del Año de El Espectador y Movistar.

En la categoría estelar, Deportista del Año de Mayores, doce atletas excepcionales compiten por un galardón que ha marcado la historia del deporte nacional y cuyo palmarés incluye a leyendas como Caterine Ibargüen —máxima ganadora con cinco títulos—, ‘Cochise’ Rodríguez, Juan Pablo Montoya y Mariana Pajón.

Los 12 nominados en la categoría de mayores

Natalia Linares, atleta: consolidó en 2025 su estatus como una de las grandes figuras del atletismo colombiano al ganar la medalla de bronce en el Mundial de Atletismo de Tokio, gracias a un salto de 6,92 m, la mejor marca de su carrera. Su podio representó la décima medalla de Colombia en la historia del certamen. Sebastián Muñoz, golfista: escribió un capítulo histórico para el golf colombiano en 2025 al coronarse campeón en Indianápolis, convirtiéndose en el primer golfista del país en ganar un título en el LIV Golf. Su victoria reforzó su vigencia en el circuito internacional tras su paso por el PGA Tour, donde ya había logrado un título en 2019. Gabriela Rueda, patinadora de velocidad: firmó una temporada sobresaliente en 2025: ganó tres medallas de oro y dos de plata en los Juegos Mundiales de Chengdú y sumó dos oros más en el Mundial de Patinaje de Beidaihe. María Fernanda Timms, patinadora de velocidad: brilló nuevamente en 2025 con dos medallas de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú y tres títulos mundiales en el Mundial de Patinaje de Beidaihe. Su consistencia y potencia la mantienen como una de las principales referentes del patinaje de velocidad colombiano Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad: protagonizó un año dorado en 2025 al conquistar dos medallas de oro en los Juegos Mundiales de Chengdú y otras dos en el Mundial de Patinaje de Beidaihe. Su rendimiento lo posicionó entre los grandes fondistas del patinaje de velocidad internacional. Luis Díaz, futbolista: vivió un 2025 determinante tanto a nivel de clubes como de selección: fue figura en la Premier League con Liverpool, con el que se coronó campeón, y lideró a la selección de Colombia en la clasificación hacia el Mundial de 2026. Mayra Ramírez, futbolista: fue una de las protagonistas del fútbol femenino colombiano en 2025. Se proclamó campeona de la triple corona inglesa con Chelsea y, con la selección de Colombia, obtuvo el subcampeonato de la Copa América y la clasificación a los Juegos Olímpicos. Valeria Arboleda, boxeadora: continuó su ascenso en el boxeo mundial al conseguir en 2025 la medalla de bronce en el Campeonato Mundial Femenino, esta vez en la división de los 56 kg. Ángel Barajas, gimnasta artístico: ganador del Deportista del Año en 2024, siguió ampliando su legado en 2025 al conseguir dos medallas de plata en paradas de la Copa Mundo de Gimnasia Artística, un año después de su histórica medalla de plata, en los Olímpicos, en barra horizontal. Jeison López, pesista: “Goku” López cerró un 2025 excepcional al proclamarse campeón mundial en la categoría de 89 kg y establecer doble récord del mundo. Tras la plata Olímpica lograda en París 2024, el pesista chocoano firmó la mejor temporada de su carrera. Brayan Carreño, patinador artístico: logró consolidarse en su disciplina en 2025 al coronarse campeón mundial sénior en la modalidad de solo danza. Stefany Cuadrado, ciclista de pista: tuvo un estreno brillante en la categoría sénior en 2025, logrando el tercer lugar en el Mundial de Ciclismo de Pista.

Nominados en las demás categorías

Junto a la categoría estelar de Mayores, que incluye a 12 nominados, el galardón también reconocerá a los mejores deportistas en las categorías Juvenil y Paralímpicos, así como a los Entrenadores, Dirigentes y Equipos del año. El público podrá votar por sus favoritos a través de la plataforma de El Espectador.

Candidatos juveniles

Kollin Castro, patinadora de velocidad Tomás Restrepo, golfista Camilo Vera, gimnasta artístico Nicole Mancilla, futsalista Nicolás Olivera, ciclista de pista José Eber González, levantador de pesas Sebastián Olivares, levantamiento de pesas Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad Isabella Bedoya, nadadora Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos paralímpicos

Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas Angie Nicoll Mejía, paratleta José Gregorio Lemos, paratleta Karen Palomeque, paratleta Mayerli Buitrago Ariza, paratleta Francisco Sanclemente, paratleta Carlos Daniel Serrano, paranadador Nelson Crispín, paranadador Carolina Munevar, paraciclista Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.

Candidatos a Entrenador del año

Elías del Valle, entrenador selección de patinaje

Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares

Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas

César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

Alberto Herrera Ayala - Fedepatín

William Peña - Fedepesas

Jorge Soto - FECNA

Ramón Jesurún - Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

Selección femenina de fútbol de mayores

Selección femenina de baloncesto

Selección de patinaje

Selección sub- 20 masculina de fútbol

Deportivo Cali Femenino

Fecha y lugar de la ceremonia del Deportista del Año 2025

La ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar tendrá lugar el 1° de diciembre en el edificio UCompensar de Bogotá.

El evento reunirá a los mejores deportistas del año, junto con entrenadores, dirigentes y leyendas del deporte colombiano, para reconocer los logros y el esfuerzo de la temporada.

