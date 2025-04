El Madrid Open de Tenis quedó paralizado por el apagón masivo en España

El masters 1000 de la capital española tuvo que interrumpir su jornada de lunes tras el apagón que sufrió la península ibérica y parte de Francia. Foto: EFE - Chema Moya

Como en el resto de la península ibérica, el Torneo de tenis de Madrid quedó paralizado este lunes debido a un importante apagón eléctrico, por lo que solo concluyeron tres partidos individuales antes de la anulación de la jornada.

La número cuatro mundial Coco Gauff estaba en plena entrevista postpartido sobre la pista Arantxa Sánchez cuando su micrófono se apagó de repente, como las pancartas publicitarias situadas justo detrás de ella.

El corte de energía afecta a “toda la península ibérica y parte del territorio francés”, según el gestor de la red eléctrica portuguesa REN.

Poco después, el gestor de la red eléctrica española, advirtió que se necesitarán entre “6 y 10 horas” para recuperar totalmente el suministro “si todo va bien”.

Con esta información, la organización del torneo anunció la anulación de todos los partidos que quedaban por disputarse este lunes.

“Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche” del torneo de Madrid", anunció la organización en la red social X.

En la Pista Central, el partido de dieciseisavos entre Grigor Dimitrov (16) y el británico Jacob Fearnley (68) fue suspendido cuando el primero iba ganando 6-4 y 5-4, con su rival al saque.

Bajo el sol, Dimitrov, descalzo, mataba tiempo en su teléfono a la espera. Finalmente no completó el duelo.

En la pista 4, el duelo entre el italiano Matteo Arnaldi (44º), que eliminó en segunda ronda a Novak Djokovic, y el bosnio Damir Dzumhur (63º) fue brevemente interrumpido y pudo acabar después, con victoria 6-3 y 6-1 del italiano.

Además de Arnaldi y Gauff, la joven rusa Mirra Andreeva, que cumplirá 18 años el martes, también tuvo tiempo para clasificar a sus segundos cuartos de final consecutivos sobre la arcilla madrileña.

La número 7 del circuito WTA, vencedora de los WTA 1000 de Dubái en febrero y de Indian Wells en marzo, se impuso 6-1 y 6-4 contra la ucraniana Yuliia Starodubtseva (99ª) y se enfrentará a Gauff en cuartos de final.

La estadounidense de 21 años, que nunca había llegado tan lejos en el torneo madrileño, se impuso a la suiza Belinda Bencic (42ª) 6-4, 6-2.

“Estoy aliviada por haber terminado el partido”, declaró Gauff tras el encuentro. “Tras el apagón, lo más difícil por el momento es que no he podido ducharme después del partido, no hay agua caliente. He utilizado toallitas”, contó la estadounidense a la prensa.

“No estoy segura de que vayamos a poder volver al hotel porque los semáforos no funcionan”, completó.

El corte dejó fuera de servicio el sistema de arbitraje electrónico, utilizado este año en la mayoría de torneos de tierra batida.

“No hemos tenido bolas cercanas a la línea, lo que habría requerido parar y verificar”, celebró por su parte Andreeva.

Entre los partidos programados el lunes y aplazados al martes destacan en especial los octavos de las número 1 y 2, la bielorrusa Aryna Sabalenka y la polaca Iga Swiatek, que debían enfrentarse respectivamente a la estadounidense Peyton Stearns (N.44) y a la rusa Diana Shnaider (N.13).

