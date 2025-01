El nuevo orden del tenis y las polémicas del dopaje en el Abierto de Australia

El italiano Jannik Sinner y la polaca Iga Swiatek dieron positivo en pruebas antidopaje en 2024. Foto: Agencia EFE

Por primera vez en 20 años comienza una temporada del tenis con un nuevo orden establecido. Ahora sí parece que terminó el dominio del Big Three. Sin el suizo Roger Federer, retirado hace un par de años, se consumó el adiós a las canchas del español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic no logró ganar ninguno de los cuatro torneos de Grand Slam de 2024. Es un hecho que en el llamado deporte blanco, que ya no lo es, ahora mandan el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Costó la transición. Se demoró. Hubo varios intentos...