La Copa Colsanitas 2026 ya tiene campeona: la checa Marie Bouzkova se consagró

Marie Bouzkova, campeona de la Copa Colsanitas 2026. Foto: Copa Colsanitas

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La checa Marie Bouzkova se consagró campeona de la Copa Colsanitas Colsubsidio al vencer por 6-7 (7), 6-2 y 6-2 a la húngara Panna Udvardy. El torneo WTA, celebrado en el Country Club de Bogotá, terminó este domingo 5 de abril de 2026 con la victoria de una tenista extranjera. Algo que no venía siendo habitual tras los triunfos de María Camila Osorio en 2024 y 2025.

Udvardy exigió al máximo a Bouzkova durante el primer set llevando la manga hasta un ‘tie break’ que resultó a su favor luego de ganar siete juegos a seis. Sin embargo, parece que la húngara lo dio todo en ese primer parcial, pues los dos sets restantes los perdió holgadamente 6-2. Dos mangas que le dieron el título a la checa, quien venía de eliminar a la argentina Jazmín Ortenzi.

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Final de la Copa Colsanitas 2026

El partido final de este campeonato femenino fue muy parejo, al menos desde las estadísticas, que pueden ser frías, pero reflejan parte del trámite del juego. Marie Bouzkova logró tener una efectividad del 71% en su primer servicio. Un poco mejor que el 68% de Panna Udvardy durante el duelo.

Una paridad que se acrecentó aún más en los puntos ganados en ese primer servicio. Bouzkova consiguió una efectividad del 61%. Apenas un 1% mejor que el 60% de Udvardy. Un registro que refleja la pareja que fue la final de la Copa Colsanitas, a pesar de los desiguales resultados en los últimos dos sets.

Tal vez la única estadística en la que la campeona sacó ventaja fue en los puntos ganados en el segundo servicio. 56% de la checa, contra 28% de la húngara que parece haber dejado mucha de su energía y rendimiento en la primera manga, pues no logró competir parejamente en los últimos parciales.

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¿Cómo les fue a las tenistas colombianas?

Emiliana Arango fue la deportista más destacada llegando hasta la semifinal en la que cayó a tres sets contra la húngara Panna Udvardy. A pesar de su participación, Arango no pudo disputar su primera final de Copa Colsanitas.

La otra colombiana en competencia fue Mariá Camila Osorio Serrano, quien sorprendentemente quedó eliminada en los octavos de final del cetamen. La cucuteña de 24 años no pudo revalidar su título de 2025 y 2024.

Eso sí, probablemente Camila Osorio dará mucho de qué hablar en esta temporada de tenis 2026. La colombiana experimenta un gran momento en su carrera con los objetivos puestos en torneos fuera de su tierra natal.

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