Elaine Thompson-Herah no irá a los Juegos Olímpicos de París a defender sus medallas

Elaine Thompson-Herah se volvió leyenda en Tokio 2020 al conseguir la medalla de oro en los 100 y los 200 metros. Foto: Agencia AFP

Una fracción de segundo puede cambiar tu vida. Unas cuantas milésimas bastan para ganar una medalla de oro o para perderla. Una respiración y un pestañeo pueden trastornar el rumbo de una carrera, igual que una salida en falso. Llegar primero es vencer al tiempo, es ponerlo de tu lado, cambiar la forma de jugar. Un segundo mal usado puede sacarte lágrimas o puede acabar con tus sueños. Así como un tropiezo, un descuido o hasta un mal paso pueden dejarte fuera de los Juegos Olímpicos, tal como le pasó a Elaine Thompson-Herah, vigente campeona en los 100 y 200 metros planos.

En Tokio 2020, esta corredora jamaiquina fue 13 milésimas de segundo más rápida que Shelly-Ann Fraser-Pryce en los 100 metros y 28 más veloz que Christine Mboma en los 200 metros. Su compatriota quedó segunda apenas por unas insignificantes migajas de tiempo que cambiaron para siempre la historia, y la namibia pudo sentir su aroma tan cerca al pasar la meta que casi pensó que la habían cruzado juntas.

Ese año, por cuestión de milésimas, el mundo revalidó a la reina suprema de la velocidad que, no contenta con superar a sus rivales, también rompió el registro impuesto por ella misma en Río 2016, dejando un nuevo récord olímpico, de 10,61 segundos en los 100 metros.

Ya Elaine había informado, hace unos meses, que no correría los 200 metros en París. Había renunciado a la posibilidad de extender su leyenda y de revalidar su medalla en esa disciplina; pero aún estaban sobre la mesa los 100 metros, su mayor orgullo, su récord, su ego; hasta el 9 de junio, cuando, en el New York Grand Prix, sufrió una pequeña rotura en el tendón de Aquiles que la obligó a salir cargada de la pista.

“Es un largo camino, pero estoy lista para empezar de nuevo; para recuperarme y reanudar mi carrera en las pistas”, dijo tras aceptar lo inevitable; cuando la esperanza de poder correr se desvaneció por completo y la pierna le hizo entender, a gritos, que no estaría lista a tiempo, pues no podía ni ponerla en el suelo. La segunda mujer, desde Florence Griffith-Joyner, en lograr el doblete de velocidad en los JJ. OO. no podrá estirar su reinado en París y manifestó sentirse “devastada” por la situación.

“Seguiré trabajando para alcanzar los objetivos que aún no he logrado. Estaré viendo los Juegos, espero que desde las gradas, gritando y apoyando a mi país Jamaica. ¡Volveré!” Finalizó diciendo, con una mezcla entre amargura y resiliencia.

No será posible para ella defender sus medallas en París aunque planeaba hacerlo con todo su ímpetu y espíritu. Pero la vida es cruda, del otro lado, su compatriota Shelly-Ann, que a diferencia de Elaine, sí ha logrado consagrarse campeona del mundo, y que ostentaba la anterior mejor marca olímpica hasta que ella se la quitó, sí se inscribió en ambas competencias y tratará de retomar la corona. Tal vez no haya nueva reina en París. Quizás Shelly-Ann Fraser-Pryce retomará la gloria dorada una vez más, con la ausencia de Elaine. Ya solo faltan 37 días para la final femenina de los 100 metros y 40 para la final femenina de los 200 metros.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador