Empieza la fiesta de Tiger Woods en el Hero World Challenge

Los golfistas Tiger Woods, Matt Fitzpatrick y Pawan Munjal, CEO de Hero Motor. // Hero World Challenge Foto: Hero Motor

Aunque la gran expectativa del Hero World Challenge era el regreso, después de varios meses, de Tiger Woods a la actividad, todo ha tenido que esperar debido a que el golfista ha recaído en los problemas que tiene en su pie, por lo que ha tenido que mantenerse al margen del torneo invitacional del cual es anfitrión.

“Ha sido frustrante, ya sabes, eso es lo que no me ha permitido llegar. En este punto no me permite ir más lejos porque sigo presionando, lo presioné (su pie) demasiado esta vez. Ahora mi pie no está contento conmigo”, afirmó el 15 veces ganador de majors desde Albany, Bahamas, donde se comenzará a disputar el torneo a partir de este jueves.

Woods no compite desde julio último, cuando participó del Abierto Británico sin superar el corte. Desde entonces la preocupación ha caído sobre su estado de salud.

Reveló que se ha tenido que someter a varias operaciones por una fascitis plantar, una inflamación en el tejido de la planta de uno de sus pies. “Lo peor que puedes hacer es caminar, y yo caminaba más y más, tratando de preparar mis piernas para este evento, y seguía empeorando”, continuó Woods, quien efectivamente muestra molestias a la hora de caminar.

El Hero World Challenger tenía como uno de sus más grandes atractivos el encuentro entre Tom Kim, la gran revelación de este año en el PGA Tour, y Woods. La historia y el futuro del circuito más importante del golf a nivel mundial. En este 2022 el surcoreano, de solo 20 años, alcanzó uno de los récords de Woods, pues ganó dos torneos del calendario antes de cumplir 21 años.

“Nunca lo conocí. Tengo curiosidad, porque no estuve en la Presidents Cup. No jugué nada donde él estaba jugando, excepto en el Abierto Británico de este año, pero jugamos en momentos diferentes, estuvimos en lados opuestos de ola. Nunca tuve la oportunidad de verlo en persona, conocerlo o estrecharle la mano. Estoy deseando darle la bienvenida al Hero World Challenge y darle las gracias por jugar”, contó Woods sobre el golfista surcoreano.

Y el encuentro se dio este miércoles en el hoyo 18 del campo de Albany. En uno de los eventos previos del torneo, el Hero Shot, ambos golfistas participaron de la actividad junto a Justin Thomas, Max Homa, Tommy Fleetwood, Billy Horschel y Matt Fitzpatrick (ganador del reto). Allí se pudo ver a Woods prestando atención a los tiros del surcoreano.

En el torneo estarán participando, además de los golfistas que estuvieron en el Hero Shot, Scottie Scheffler (exnúmero uno del mundo), Xander Schauffele, Cameron Young, Jon Rahm, Sungjae Im, Collin Morikawa, Shane Lowry, Viktor Hovland (vigente campeón del torneo), Corey Conners, Sam Burns, Sepp Straka, Jordan Spieth, Kevin Kisner y Tony Finau.

Se espera que Woods regrese a la actividad en diciembre, para participar con su hijo Charlie en el PNC Championship.

El sistema tiene que cambiar

Woods aprovechó los diferentes encuentros con la prensa para referirse, entre otras cosas, al complejo enfrentamiento entre el PGA Tour y la creciente Liga de Arabia Saudita, el LIV Golf.

Completamente enfrentados y después de varios rifirrafes entre ambos circuitos, en los cuales las autoridades del PGA llegaron a advertir a sus jugadores que quienes participaran de encuentros en el calendario de los árabes no podrían seguir compitiendo en eventos PGA, el 2023 parece ser un periodo para continuar con la disputa. Sin embargo, Woods se mostró conciliador, apuntando a que puede existir un diálogo y convivencia entre ambos circuitos.

“Existe una oportunidad si ambas organizaciones suspenden los pleitos legales. No hay voluntad de negociar si hay disputas”, dijo, antes de referirse directamente a Greg Norman, exnúmero uno del mundo y CEO del LIV Golf, de quien afirmó es uno de los factores de que la negociación entre ambas organizaciones no prospere por sus ataques hacia el PGA Tour. “Antes que nada, Greg tiene que irse. Entonces podemos hablar libremente”, continuó.

Woods también aprovechó la oportunidad para criticar severamente el ranking que usa la PGA, afirmando que necesita reinventarse de urgencia.

“Es un sistema defectuoso. Eso es algo que todos podemos reconocer. El campo en Dubai (DP World Tour Championship) obtuvo menos puntos que Sea Island, y más de los mejores jugadores estaban allí en Dubai. ¿Cómo lo arreglas? Las principales giras que están involucradas tienen que idear un sistema mejor que el que existe ahora”, dijo, además de referirse a la necesidad de brindar más rodaje a los tenistas más jóvenes que vienen en camino dentro de la gira del Tour.

“No podemos competir monetariamente con el LIV Golf, pero lo que podemos hacer es hablar sobre mejores oportunidades para que los jugadores más jóvenes ingresen al Tour, lo que significa jugar en el Tour y qué tan importante es tener un legado y poder ganar campeonatos importantes. Ellos (los jugadores que se han cambiado a la liga árabe) se están arriesgando a no tener nunca la oportunidad de jugar en campeonatos importantes. Entonces, ¿dónde está tu legado? Los jugadores que se cambiaron a LIV Golf podrían decir: ‘Fui al Tour y gané mucho dinero, pero nunca gané ningún torneo de valor que me pusiera en el Salón de la Fama’. Quieren compararse con (Ben) Hogan, (Sam) Snead y (Jack) Nicklaus. No puedes hacer eso allí, pero puedes hacerlo en esta gira”, concluyó.