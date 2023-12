“En París 2024, tenemos cómo mejorar lo que hicimos en Tokio”: Julio César Ávila

Presidente del Comité Paralímpico Colombiano, Julio César Ávila. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Julio César Ávila ha construido su vida alrededor del paralimpismo. Empezó siendo paraciclista y estuvo en los primeros Juegos Paranacionales de la historia, Bogotá 2004. Sus diferencias con los dirigentes del Valle lo llevaron a la dirigencia y después a ser presidente del Comité Paralímpico Colombiano (CPC) desde 2015 hasta la fecha.

Detrás de los triunfos de los paratletas colombianos en la última década está la mano de Ávila y su influencia. Un trabajo que llevó a Colombia a lograr su mejor participación histórica en los Juegos Parapanamericanos este año en Santiago de Chile, con una marca inédita de 50 oros. El presidente del CPC es uno de los dirigentes nominados al Deportista del Año de El Espectador y Movistar, ceremonia de premiación que se realiza desde 1960, cuando el entonces editor de deportes de este diario, Mike Forero Nougués, ideó el concurso, que se celebrará en Connecta, en Bogotá, el lunes 11 de diciembre.

Los 50 oros de Colombia en Chile fueron históricos

Nosotros íbamos a pelear con México y terminamos peleando con Estados Unidos. A México le sacamos casi 20 medallas. Estuvimos dos días por encima de Estados Unidos, en el segundo puesto. Y en el último día nos pasaron, pero apenas con una diferencia de cinco medallas. En Barranquilla 2027 el objetivo deberá seguir peleando con Estados Unidos por ese segundo lugar.

¿A qué se deben esos resultados de Colombia?

A varios factores. Primero, el trabajo que hemos hecho en la profesionalización de los atletas. Desde que llegamos les dimos garantías para que se concentraran exclusivamente en entrenar. Antes se apoyaba más al sector olímpico que a nosotros. Ahora hay mucho más apoyo, no de la misma manera, pero sí más que el que teníamos antes.

Además, fortalecimos los entrenamientos para tener una preparación idónea. Priorizamos la competencia en eventos preparatorios e internacionales, para darles la garantía de que pudieran competir internacionalmente. El modelo del Comité se replica en las regiones. Sobre todo en términos de biomédica y de la parte técnica, con entrenadores que se dedican solamente a preparar a los paratletas en sesiones diarias de doble jornada.

¿Cómo fue el tema de la financiación este año?

Fue difícil la relación con el Ministerio, al principio. Ellos tomaron la decisión de darles todos los recursos a las federaciones. No está mal porque ellos no fueran idóneos, sino porque el reparto no fue equitativo. Antes el Comité estaba presente en la preparación, participación, concentración y los eventos clasificatorios de los paratletas. Pero con esa determinación este año solo tuvimos recursos para participar en eventos multideportivos: los Parapanamericanos Juveniles de Bogotá y los Parapanamericanos de Santiago. No tuvimos cómo hacer seguimiento ni cómo saber cómo estaban los atletas.

¿Mejoró la relación con el Ministerio?

Sí. Con la llegada de la nueva ministra, nos sentamos con ella y con las federaciones, y eso nos permitió crear un plan para mejorar el mecanismo de los resultados. Las federaciones se comprometieron a colaborar con los comités y eso solventó los problemas. Desde que el Ministerio entendió que nos iría mejor trabajando juntos, nos empezó a ir mejor.

¿Cómo va la preparación hacia París 2024?

Para París estamos trabajando. El año pasado teníamos una línea que era el Equipo Colombia, una medida del Ministerio que nos dio garantías para que los paratletas representaran al país al más alto nivel, con posibilidades de enfrentarse contra sus rivales directos, los mejores del mundo, en eventos durante todo el año. Estamos trabajando con el Ministerio para volver a tener este programa.

¿Cuál es la proyección paralímpica de Colombia?

Para París, además de los deportes que ya tenemos consolidados, estamos identificando juveniles que se proyecten al futuro y probablemente estarán en los Juegos Paralímpicos. En eso fueron muy positivos los Juegos Parapanamericanos Juveniles que se hicieron este año en Bogotá. De ahí salieron muchos atletas que triunfaron en Santiago. Además, hemos identificado deportes que tienen muchas medallas en juego y en los que tenemos que hacer un mejor trabajo como arquería, tiro paradeportivo, parabádminton, fútbol para ciegos y tenis de mesa. Son deportes que estamos fortaleciendo a la par con los que seguimos trabajando y ya tenemos éxito como paranatación, paraatletismo, parapowerlifting y paraciclismo. Nuestro objetivo es fortalecernos y tener más paratletas.

