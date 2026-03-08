Entrevista con Ángel Barajas: el líder de una nueva generación de deportistas colombianos

El cucuteño logró el fin de semana su primer título en Copas del Mundo y se confirmó como una realidad de la gimnasia artística mundial. Foto: EFE - MAST IRHAM

“En la gimnasia artística hay días buenos, pero también hay meses muy malos”. La frase se la dijo a El Espectador Ángel Barajas, un nombre que ya es bien conocido en el deporte colombiano y que volvió a sonar este fin de semana. El medallista olímpico en París 2024...