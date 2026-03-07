¡Ángel Barajas quedó campeón en Bakú! Así fue la rutina con la que se llevó el oro: video

Ángel Barajas es el medallista olímpico más joven en la historia de Colombia. Foto: EFE - MAST IRHAM

Ángel Barajas volvió a escribir una página importante para la gimnasia colombiana. El cucuteño conquistó la medalla de oro en barras paralelas en la Copa del Mundo de Gimnasia de Bakú, en Azerbaiyán, al imponerse con una puntuación de 14,600 y superar al japonés Wataru Tanigawa (14,200) y al estadounidense Jesse Moore (14,000).

Se trata de un triunfo significativo para el joven gimnasta colombiano, que continúa consolidándose como una de las grandes figuras de la gimnasia artística mundial. Barajas ya había sido protagonista constante en las recientes paradas del circuito, acumulando finales y podios, pero el oro todavía se le resistía.

Ese anhelo finalmente se concretó en Bakú, en una rutina sólida y precisa que le permitió quedarse con su primer título en las paradas de la Copa del Mundo, el circuito internacional que recorre distintos países y reúne a algunos de los mejores especialistas del planeta. Este triunfo corresponde a una etapa del circuito y no a un campeonato mundial, pero igual tiene un peso enorme para la carrera de Barajas.

Ángel Barajas, uno de los mejores gimnastas del mundo

La victoria también confirma la evolución del colombiano en barras paralelas, un aparato en el que ha venido mostrando una progresión notable en los últimos años. Aunque inicialmente se destacó sobre todo en barra fija y suelo, Barajas ha ampliado su repertorio y su nivel competitivo en varios aparatos.

No es un detalle menor. El cucuteño es considerado hoy uno de los gimnastas artísticos más completos del planeta, capaz de competir al máximo nivel en distintos frentes y de adaptarse a las exigencias técnicas de cada prueba.

Su nombre ya está instalado en la historia del deporte colombiano desde los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando consiguió la medalla de plata en barra fija. Con ese resultado se convirtió en el medallista olímpico más joven en la historia de Colombia, un logro que lo catapultó a la élite internacional.

Antes de ese hito olímpico, Barajas también había dejado su huella en las categorías juveniles. Fue campeón mundial juvenil, tanto en suelo como en diferentes aparatos, lo que ya anticipaba el enorme potencial de una carrera que apenas comenzaba a tomar forma.

El camino hacia este oro tampoco ha sido sencillo. En las últimas paradas del circuito el colombiano venía rozando el primer lugar, sumando finales y actuaciones destacadas que lo mantenían entre los protagonistas, pero sin poder concretar la victoria.

Su medalla más reciente antes de Bakú había sido la plata conseguida hace apenas un par de semanas en la Copa del Mundo de Cottbus, en Alemania, donde subió al segundo escalón del podio en la barra fija tras otra actuación de alto nivel.

Ahora, en Azerbaiyán, finalmente llegó el premio mayor. Con 14,600 puntos en barras paralelas, Ángel Barajas no solo se colgó el oro, sino que confirmó que su nombre seguirá siendo habitual en los podios del circuito mundial de la gimnasia artística. Su presente ya es brillante y, por la edad y el talento que posee, todo indica que su historia apenas comienza.

