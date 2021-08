Érica Castaño: “Colombia tiene que romper el medallero en Tokio 2020”

Para olvidarse del tedio y de la monotonía en la que la metió la pandemia, a Érica Castaño le gustaba poner música a todo volumen. Para hacer más ligera la añoranza del gimnasio, de los compañeros, de las risas y de hablar con la gente, de las cosas que le quitó el encierro, Castaño prendía su equipo de sonido cuando iba a entrenar y escuchaba música electrónica a tope. No porque le gustara, sino porque buscaba ruido. Algo que le permitiera olvidar el abrumador sonido del silencio para concentrase en su gran objetivo, la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos.

Unos meses antes de que estallara la crisis del coronavirus, en 2019 Érica se convirtió en la primera mujer colombiana campeona en un Mundial de Paratletismo. Fue en Dubái, en el lanzamiento de disco, un evento que la encumbró como la favorita para llevarse el primer puesto en el podio de su disciplina en Tokio 2020.

Mire: Juegos Paralímpicos, Olímpicos y más en El Espectador

A los 23 años, tras recibir un disparo en la columna vertebral que le quitó la movilidad de sus extremidades inferiores, en el proceso de recuperación la antioqueña empezó a practicar natación. De ahí, por su contextura, se pasó al levantamiento de pesas. Sin embargo, su estatura y su peso no le permitieron participar de forma oficial en los eventos de parapowerlifting, así que decidió probarse en el paratletismo. Dice que nunca esperó ser lanzadora, pero que desde que los metodólogos la vieron se dieron cuenta de que tenía las condiciones perfectas para triunfar en esa especialidad.

Razón tenían. Campeona parapanamericana, mundial y ahora esperanza de oro en las justas paralímpicas, Érica Castaño considera que la única rival que tiene para vencer es ella misma. Por eso asegura que nadie la va a bajar del podio en Tokio, porque para que eso pase ella tendría que perder su propia batalla, algo que nunca se ha permitido en la vida.

Mire: Juegos Paralímpicos: origen, reglas y categorías

¿Cómo se sintió cuando se enteró de que iba a ser la abanderada de Colombia?

Lo supe desde antes, porque soy la representante de los paratletas ante el Comité Paralímpico. Estaba compitiendo con dos chicas muy fuertes, Carolina Munévar, doble campeona mundial de paracycling, y la bochista Leidy Chica. Al final, en el comité ejecutivo me escogieron a mí, por el lado de las chicas, y a Francisco Palomeque, de parapowerlifting, en el lado de los chicos.

Me eligieron porque todos me tienen en alta estima y porque mis resultados deportivos son excelentes. En 2019 fui campeona mundial y fui nominada como mejor atleta del año por el Comité Paralímpico de las Américas. Creo que me merezco el reconocimiento. El día que me dieron la noticia fui la más feliz del mundo. A todas las personas que me encontraba les decía: ¿Sabías que soy la abanderada de Colombia en los Juegos Paralímpicos?

¿Cuál es el principal problema del paralímpismo en Colombia?

El presupuesto. Al Comité Paralímpico Colombiano le asignan muy poco dinero en comparación con el Comité Olímpico. Además, nos faltan patrocinadores. Es complejo. Los medios de comunicación tampoco nos ayudan a hacerlo masivo. Hay personas que ni siquiera saben que existe el deporte paralímpico, ni que puede llegar a ser de alto rendimiento, ni que se puede vivir de esto. Ese desconocimiento tampoco nos permite crecer más.

¿Qué tanto hemos avanzado en los últimos años?

Mucho. Las estadísticas no mienten. Desde Río 2016, el crecimiento de Colombia ha sido impresionante. Dejamos de ser el relleno de las pruebas y nos convertimos en un referente suramericano. Tanto es así, que pasamos de tener dos medallas en Londres a tener 17 en Río y 55 diplomas paralímpicos, con una delegación de 39 paratletas. Hubo un crecimiento del 200 %.

Le puede interesar: Mauricio Valencia: “Ganar medallas ya no es suficiente, ahora quiero hacer historia”

Ahora, para Tokio 2020, el movimiento paralímpico colombiano está en un nivel tan bueno que, incluso, hay gente excelente que no alcanzó a obtener los cupos necesarios. ¿Por qué? Ahí está el otro vacío. Tenemos pocas competencias, pocas salidas. Nos falta apoyo para ser más visibles. Para estos Juegos se quedó gente con muy buenas marcas, pero sin posibilidades económicas para salir del país a representar a Colombia. Vamos con una delegación de 69 paratletas, la más grande de nuestra historia, pero podrían haber sido muchísimos más.

¿Qué chances tiene Colombia de medallas en Tokio?

En Río 2016 tuvimos dos oros: uno de Mauricio Valencia y otro de Carlos Daniel Serrano. Creo que esta vez vamos a desbordar ese medallero. Tenemos que romperlo para que sigan creyendo en nosotros, para que nos vean. Este año haremos historia. Les tengo mucha fe a los equipos de paracycling, de paranatación y de paratletismo. Ojalá tengamos muchos podios y muchos oros.

No se pierda: Carlos Daniel Serrano: “El deporte me cambió la vida”

Y usted, ¿cómo se ve de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio?

Estoy trabajando por el oro paralímpico. Me estoy reventando el lomo para que eso sea así. Para que no pase tendría que suceder algo extraordinario; que me salga positiva la prueba de COVID-19 un día antes de competir o que me dé un coma diabético por allá, no sé. Voy con la convicción y la motivación de que puedo hacerlo. Tengo todas las capacidades físicas y técnicas. Estoy preparada para ser la próxima campeona paralímpica. Del podio no me baja nadie, eso sí es seguro.