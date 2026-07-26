Erick Sang hizo historia en la Media Maratón de Bogotá y rompió el récord de la carrera

Erick Sang celebra su victoria, con récord incluido, en la Media Maratón de Bogotá. Foto: MMB

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Erick Sang se consagró este domingo como el nuevo campeón de la Media Maratón de Bogotá y lo hizo con una actuación histórica. El atleta keniano completó los 21 kilómetros de competencia con una marca que le permitió establecer un nuevo récord para la tradicional carrera capitalina.

Sang mostró una gran resistencia y detuvo el cronómetro en 1 hora, 1 minuto y 59 segundos, registro que le permitió bajar en 21 segundos la anterior plusmarca de la Media Maratón de Bogotá, impuesta por su compatriota Geoffrey Mutai en 2011. El récord vencido estaba en 1 hora, 2 minutos y 20 segundos.

El podio masculino lo completaron el etiope Bereket Nega (1:03:42) y el keniano Philemon Kiplimo (1:03:53), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente. Ambos corredores intentaron seguir el ritmo impuesto por Sang durante los 21 kilómetros, pero finalmente quedaron lejos del ganador, que dominó la competencia y cruzó la meta con una amplia ventaja.

El mejor colombiano de la jornada fue el cundinamarqués Rubén Barbosa, quien consiguió finalizar en el décimo lugar de la clasificación masculina. El atleta nacional completó el recorrido en 1 hora, 6 minutos y 16 segundos. Su historia la contamos por estos días en las páginas de El Espectador.

En la rama femenina, la victoria quedó en manos de la etíope Melal Siyoum, quien superó a la keniana Gladys Kwamboka en una definición más cerrada, con apenas cuatro segundos de diferencia. La africana consiguió así quedarse con el primer lugar al completar el recorrido en 1 hora, 12 minutos y 27 segundos.

El podio femenino quedó completado por la keniana Aynalem Desta, tercera en la clasificación, quien llegó apenas un segundo después de Kwamboka. La mejor colombiana fue la bogotana Angie Orjuela, quien terminó en el undécimo lugar de la clasificación femenina. La atleta nacional completó los 21 kilómetros con un tiempo de 1 hora, 19 minutos y 11 segundos.

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