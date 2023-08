Es un hecho: Cabal y Farah ponen fin a su carrera como dupla en el tenis

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, campeones de dobles en Wimbledon 2019 Foto: AELTC/Simon Bruty - AELTC/Simon Bruty

No queda más que agradecerles. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que pusieron a Colombia en lo más alto del tenis como nunca antes había sucedido, anunciaron este miércoles 16 de agosto el fin de su carrera como dupla en el tenis.

Fueron 24 años de carrera con Colsanitas para Cabal y Farah y 19 títulos ATP. Un legado imborrable, que marca un camino para que en Colombia se siga apoyando el tenis y siga creciendo con el paso de los años.

Las declaraciones de Cabal y Farah sobre su retiro

Robert Farah, que empezó hablando en la rueda de prensa, comentó que: “Estoy un poco más nervioso que jugar una final del Grand Slam. Hemos timado una decisión premeditada, que se ha pensado hace varios meses. Sebas y yo hemos decidido cumplir un ciclo con el tenis. Nos trae muchas emociones encontradas. No es una decisión para nada fácil. Habiendo ya unas prioridades y unas circunstancias en la vida que nos hacen tomar esta decisión”

Cabal, por su parte, afirmó: “Es algo que venimos hablando desde hace bastante tiempo. Queremos agradecer al tenis, al mundo, a la vida, a Dios. Hemos tenido muchas experiencias. El deporte corre por nuestras venas. Gracias a Colsanitas por estos 24 años. Es toda una vida. Lo dimos todo por esta camiseta, por Colombia, y llevar al país a lo más alto ha sido lo mejor. Este es nuestro último año”.

Sobre los últimos torneos que jugarán, Farah dijo que: “Tenemos planeado jugar nuestro último Grand Slam en el US Open y nuestra última Copa Davis. Nos despediremos acá con el último torneo profesional en el Challenger de Bogotá Directv y los Juegos Nacionales”.

“Tengo una paz y una tranquilidad enorme. Siento que estoy haciendo lo correcto. Es duro de todas formas. Son 24 años. Es duro decirle adiós. Todo tiene su ciclo y su final. Es un buen momento para hacerlo. Si hubiéramos ganado no hubiera cambiado tampoco la decisión”, aseguró Cabal.

“Tenemos que estar agradecidos por todo lo que atravesamos, todo lo que hubo a través de nuestras vidas. Pudimos contar con el apoyo de Colsanitas. Sin ellos no hubiera habido tenis en Colombia. Gratitud con las amistades y la familia. Gratitud por todo lo que me ha enseñado el tenis y todo lo que me dio”, señaló Farah.

Sobre el título de Wimbledon, Cabal dijo: ““Ganar Wimbledon sin duda fue lo más especial, fue muy lindo, fue la cúspide de nuestro proyecto. Pudimos tener muchas victorias y derrotas, pero el cariño y agradecimiento de la gente es lo más lindo que queda de todo esto”.

Sobre seguir vinculados en el mundo del tenis, Farah confirmó que: “A través de nuestra carrera adquirimos mucha experiencia. Sería egoísta no transmitirla a las nuevas generaciones. Para nosotros poder hacer eso es una prioridad y lo intentaremos hacer con nuestra mejor capacidad. Por ahora, por nuestros próximos meses, nos merecemos un descanso, estar en familia, no ver un avión, y si lo ves es con una pantaloneta de baño para ir a la playa (risas). Pero en mi mente espero seguir vinculado con Colsanitas para seguir aportando a las nuevas generaciones”.

Cabal y Farah sobre el final se dijeron unas palabras de agradecimiento: “La primera vez que yo jugué contra Juan teníamos cinco años. Venimos de la misma ciudad. Nos criamos casi que juntos. Poder haber vivido todo esto con él es bastante impensable. Los únicos que tienen una historia parecida son los hermanos Braian. Es increíble porque tenemos personalidades muy diferentes, yo siendo más emocional, Sebas siendo más pausado. No solo tenemos una hermandad, sino un equipo de trabajo. Somos de poco ego, de poca discusión, de tener algo claro y no pelear en minucias. A Sebas le agradezco por todos estos años. Sos un hermano mío. Aquí vamos a seguir y nuestros caminos van a estar unificados para toda la vida”, dijo Farah.

“Ya no es amigo, es familia. No es que aquí nos dejamos de ver. No. Aquí hay una hermandad para toda la vida. Aquí solamente cerramos el ciclo profesional”, complementó Cabal.

¿Cuántos títulos ganaron Cabal y Farah?

Cabal y Farah llegaron a ser la pareja número uno del ranking ATP por los triunfos que obtuvieron en 2019.

En ese 2019 los colombianos tuvieron un año de ensueño, pues ganaron dos grand slams y un Masters 1.000. Estas victorias fueron vaticinadas por el campeonato del Masters 1.000 de Roma en 2018.

Así, en 2019, Cabal y Farah repitieron título en Roma y ganaron los torneos de Wimbledon y el US Open, colocando a Colombia en lo más alto del mundo del tenis por primera vez en su historia.

Cabal y Farah también ganaron dos ATP 500 de Río de Janeiro, dos ATP 500 de Barcelona, uno en Dubai y otro en Viena.

En lo que va del año, ‘El Colombian Power’ disputó el l Torneo de Adelaida, el Abierto de Australia, Abierto Mexicano, Indian Wells, Masters 1.000 de Miami, Masters 1.000 de Montecarlo, Torneo de Múnich, Madrid Open, Masters 1.000 de Roma, Open de Lyon, el Abierto de Francia y Wimbledon.

