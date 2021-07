Este domingo en la noche, lunes en la mañana en Japón, Luis Javier Mosquera atendió a los medios luego de darle a Colombia la primera medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. El vallecaucano, que obtuvo la plata en el levantamiento de pesas (67 kilogramos), contó en detalle el momento histórico de haber estado en el podio.

“Las personas que me conocen saben que la medalla de Río en 2016 no la sentí tanto como esta. Me decían, de hecho, que era desagradecido, pero creo que era más bien honesto”, le dijo Mosquera a El Espectador en Tokio.

En contexto: Luis Javier Mosquera le dio a Colombia la primera medalla en Tokio 2021

A lo que hace alusión Mosquera fue al bronce que obtuvo en los pasados juegos luego de la descalificación de kirguiso Izzat Artykov, quien ocupó el tercer puesto, pero fue descalificado por dar positivo por dopaje por lo que el colombiano, cuarto en esa prueba, escaló al tercer puesto.

“Recuerdo que estuve en los eventos y ruedas de prensa con todos mis compañeros y mientras ellos mostraban sus medallas yo sacaba el pulgar para arriba porque no tenía nada. Eso me motivó a trabajar más fuerte y me inspiró para saber que tenía que ganar algo, pero de verdad”.

Le puede interesar: Perfil de Luis Javier Mosquera, medallista olímpico en Tokio 2021

De hecho, en plena ceremonia de premiación, el único que no pudo controlar la emoción fue Mosquera. El chino Lijun Chen, quien se quedó con el oro, y el italiano Mirko Zanni, fueron bastante calmos para lo que significa el momento, quizá una prueba más de que de este lado del Atlántico las cosas, desde la preparación, son más complicadas.

“Era algo que tenía pendiente. Ahora se me viene a la mente una imagen de cuando tenía 19 años y me entrevistaron y lo único que dije es que quería ser medallista olímpico. Algo similar pasó a los 10. Lo he tenido claro toda mi vida”.