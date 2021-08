Luego de la derrota con el japonés Ryomei Tanaka, en los cuartos de final de los 52 kilogramos del boxeo olímpico, Yuberjen Martínez habló sobre lo sucedido y la decisión de los jueces en un combate en el que, para muchos, el resultado fue más que injusto.

“No sé lo que vieron los jueces. Me sentí vencedor, pero esto es así. Ahora solo hay que seguir trabajando porque esto no termina acá”, apuntó el antioqueño luego de caer 4-1 frente a un rival que fue sometido durante gran parte de la pelea.

Le puede interesar: Yuberjen Martínez quedó sin opciones de medalla en Tokio 2020

Y añadió: “Ustedes vieron la pelea y pueden sacar sus conclusiones, ahora necesito hablar con mi equipo y planear lo que viene y, como siempre, seguir trabajando por mis sueños. Conecté los mejores golpes entonces creo que salí ganador”.

Antes de retirarse a los camerinos, Martínez no pudo controlar la nostalgia y se le entrecortó la voz cuando le dio las gracias a su gente y a su familia.

Lea aquí: Anthony Zambrano y la cita con la historia

“Quiero darle las gracias a la gente que me ha apoyado y que esto no termina acá. Seguiremos trabajando. A mi gente de Chigorodó y a mi mamá quiero decirle que hoy no se pudo, pero la próxima será”.

Así las cosas, finaliza la participación de nuestro país en el boxeo en Tokio 2020 con la nostalgia de no poder traer una medalla.