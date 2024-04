Exitoso arranque de Colombia en la Billie Jean King Cup: así fue la primera jornada

Colombia en la Billie Jean King Cup de Bogotá Foto: Federación Colombiana de Tenis

¡Todos los puntos! Colombia brilló en su estreno en la Billie Jean King Cup, que se disputa en el Club Los Lagartos de Bogotá.

Yuliana Lizarazo y María Paula Pérez fueron las escogidas por el técnico Alejandro González y lograron la victoria en sus compromisos.

Lizarazo fue la primera en tomar la raqueta para Colombia en la jornada de este martes y venció a Tania Isabel Andrade de Ecuador con parciales de 6-0 y 6-1. Ganó el primer punto para Colombia en la competencia.

Colombia Grande 🇨🇴👐🏼

Con sets de 6-0 y 6-1 , la tenista Colombiana Yuliana Lizarazo gana el primer punto a la tenista Ecuatoriana Tania Andrade🎾#Todassomostenis #Tendencia #Tenis pic.twitter.com/3CYiiDmuKe — Billie Jean King Cup 2024 🎾 (@TorneosTenisCol) April 9, 2024

Luego fue el turno de Pérez, quien también cumplió con la tarea y venció a Camila Romero de Ecuador. También fue victoria por 6-0 y 6-1, dejando la serie 2-0 a favor de Colombia.

Segunda Victoria ✌

Con sets de 6-0 y 6-1 la tenista Colombiana Maria Paulina Perez consolida el Segundo Punto



Vamos Colombia 🇨🇴👐🏼#Todassomostenis #Tendencia #Noticias pic.twitter.com/J5idHmegwK — Billie Jean King Cup 2024 🎾 (@TorneosTenisCol) April 9, 2024

En la tarde, en el turno de dobles, Colombia volvió a responder ante Ecuador. Lizarazo y Pérez vencieron con parciales 6-2 y 6-2 a Andrade y Romero. Este resultado dejó la serie con un 3-0 a favor del combinado nacional.

¡Si Colombia Si Colombia! 🇨🇴

En la jornada de Dobles el equipo Colombiano se lleva el punto con sets de 6-2 y 6-2 , superando así a las tenistas Ecuatorianas ✨️#Todassomostenis #Tendencia #Tenis pic.twitter.com/6B9pmRGiBq — Billie Jean King Cup 2024 🎾 (@TorneosTenisCol) April 9, 2024

¿Qué pasó con Camila Osorio?

Pese a que se había conocido que Camila Osorio, la raqueta número uno del país, no estaría en Colombia, la tenista decidió quedarse en Bogotá y fue incluida en la nómina del equipo de Alejandro González, por lo que no se descarta que participe.

Sin embargo, en la jornada de este martes, la cucuteña estuvo en las gradas alentando al equipo nacional, pues se está cuidando de cualquier lesión debido a sus próximos compromisos tras conseguir la Copa Colsanitas.

“Voy a esperar un poco para tomar la decisión de jugar, lo que he dicho es que tengo una sobrecarga en los isquiotibiales, estoy acá porque quiero estar presente, porque es mi país y quiero apoyar. No es porque no quiera estar, simplemente porque no quiero arriesgarme a lesionarme”, aclaró la jugadora colombiana.

Confirmado👈🏻 https://t.co/3ZoTKxEwFr — Billie Jean King Cup 2024 🎾 (@TorneosTenisCol) April 9, 2024

¿Cómo se juega la Billie Jean King Cup?

Las selecciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela comenzaron este martes en Bogotá la disputa del Grupo I de las Américas de la Billie Jean King Cup.

El bono mayor lo conseguirán los dos primeros países que se clasificarán a los ‘playoffs’ del Grupo Mundial, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II Américas.

Será la octava ocasión que Colombia sea sede de la Billie Jean King Cup, las últimas se disputaron en Cúcuta y Medellín. Luego de ganar el pase a playoffs en 2023, en la capital de Norte de Santander, el equipo nacional perdió contra Japón en Tokio en noviembre.

Así tenemos nuestro marcador parcial aquí en la Bilie Jean King Cup 🏆 2024 #Todassomostenis #Tendencia #Tenis pic.twitter.com/bO94MADySA — Billie Jean King Cup 2024 🎾 (@TorneosTenisCol) April 9, 2024

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador