Castelblanco y Sánchez, primeros campeones colombianos en el Suramericano Rally Raid

Fernando ‘Tato’ Castelblanco y de su navegante Felipe Sánchez celebran tras su triunfo en el Suramericano Rally Raid de Argentina. Foto: Cortesía

“Marcando rutas que inspiran triunfos” es el lema de la tripulación colombiana integrada por el piloto Fernando ‘Tato’ Castelblanco y de su navegante Felipe Sánchez, quienes tras 10 días y ocho exigentes etapas dejaron en el alto la bandera tricolor en tierras argentinas, al coronarse campeones de la categoría UTV T3.3 al mando de un Can Am Am Maverick X3, en el Suramericano Rally Raid (SARR), primera válida del Campeonato Latinoemericano de la especialidad.

Con el VRV Racing Team, que compite con la asistencia del GM Motorsport, la dupla se convirtió en la primera tripulación colombiana en salir victoriosa en este certamen, uno de los más difíciles en este tipo de competencias, pues se realiza en los lugares en los que el Dakar hizo historia en nuestro continente.

Los pilotos recorrieron un total de 3.000 kilómetros, completando un trazado que unió las provincias del norte argentino de Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, sorteando con éxito las altas temperaturas y el tradicional “fesh-fesh”, un polvo que se mantiene flotando en el aire, generalmente en tierras inestables). Además, se convirtieron en la pareja más regular de su categoría en las Dunas del Tatón, el desierto de Belén, los ríos secos de La Rioja y los calurosos llanos de Santiago del Estero, entre otros ecosistemas desafiantes tanto para los deportistas como para las máquinas.

“Este Rally Raid estuvo muy exigente. Fue una carrera extremadamente difícil. El calor fue extenuante, pero al mismo tiempo muy divertida, todos los días nos enfrentamos a retos diferentes y nos vamos muy contentos con esta experiencia. Estamos muy orgullosos de representar a Colombia. Somos los primeros colombianos en ganar el SARR y es un orgullo poder llevar la bandera de nuestro país en alto. Seguimos soñando, soñamos en grande. Realmente queremos llegar a lo más alto del Rally Raid mundial y vamos a trabajar para conseguirlo”, afirmó el piloto colombiano.

Agregó, además, que “realmente sabíamos que era un Rally de muchísima dificultad, pero terminó siendo más de lo que esperábamos. Estar por encima de los 40 grados es muy complicado y hace que todo se intensifique, el cansancio físico y el desgaste mental es muy duro. Todos los días los campamentos eran diferentes y los enlaces superaban los 200 kilómetros”.

Felipe Sánchez, su navegante, expresó por su parte que “realmente se siente una felicidad muy inmensa, porque fue una prueba muy exigente, con muchos rumbos perdidos en la navegación, cambiantes y variedad de terrenos. Entonces siempre hay que tener una mentalidad fija”.

Para Fernando, este es un primer gran paso para lograr el objetivo de convertirse en los referentes del rallysmo colombiano y considera que el éxito se debe “a la pasión, el entusiasmo y las y a las ganas de salir adelante. Estamos realmente orgullosos del trabajo que ha hecho todo ele quipo y por eso tenemos que agradecer a todas las personas que han apoyado este proyecto, directa e indirectamente”.

Su visión es clara: “Queremos convertirnos en un símbolo del Rally Raid colombiano y poder mostrarle a la gente que le gusta este mundo, que los sueños sí se cumplen y que con disciplina y esfuerzo las cosas se pueden hacer. Nosotros somos el ejemplo que sí se pueden correr competencias internacionales, se puede ganar y llevar la bandera colombiana en alto en las pruebas de gran exigencia. Lo que queremos es mostrarle el camino a la gente que viene atrás de nosotros y que para ellos sea más fácil llegar a las competencias internacionales.

Los representantes nacionales, que compitieron entre los UTV (Utility Task Vehicle-vehículo para tareas útiles), contaron con el apoyo de Los Coches. Vale la pena tener en cuenta que este Campeonato Latinoamericano, del cual espera hacer parte en su totalidad la tripulación nacional, incluye además dos fechas en Brasil (Jalapao Rally y el mítico Rally dos Sertoes), y la última jornada del año en el SARR Series de Argentina.

