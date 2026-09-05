Flor Denis Ruiz conquistó el bronce en la Liga Diamante y clasificó al Mundial de Beijing

La colombiana Flor Denis Ruiz. Foto: EFE - LAURENT GILLIERON

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Flor Denis Ruiz volvió a subir al podio internacional. La atleta colombiana terminó tercera en la final de lanzamiento de jabalina de la Liga Diamante, disputada en Bruselas, Bélgica, con un registro de 64,07 metros, resultado que además le permitió convertirse en la primera colombiana clasificada al Mundial de Atletismo de Beijing 2027.

La competencia tuvo como gran vencedora a la china Ziyi Yan, quien se quedó con el primer lugar gracias a un lanzamiento de 68,42 metros. La japonesa Haruka Kitaguchi, campeona olímpica de París 2024, ocupó la segunda posición con 65,44 metros, mientras que Ruiz completó el podio.

La colombiana comenzó la final con un lanzamiento de 56,62 metros. En su segundo intento mejoró considerablemente y alcanzó los 63,63 metros. Para el tercero volvió a superarse y registró 64,07 metros, su mejor marca de la jornada. Sin embargo, sus tres últimos lanzamientos fueron anulados, por lo que no pudo volver a intentar mejorar su registro.

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El resultado confirma la regularidad que Ruiz ha mostrado durante la temporada. La colombiana no ha bajado de los 60 metros en sus competencias de este año y tiene como mejor registro de la temporada los 64,90 metros. Su marca personal, además, es de 67,37 metros, mientras que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe consiguió una actuación histórica al lanzar 67,34 metros, registro que significó récord nacional y sudamericano.

El bronce en Bruselas se suma a una temporada en la que la atleta colombiana también consiguió otros resultados destacados. Fue tercera en el Golden de Tokio, con 60,98 metros; terminó segunda en Lausana, donde alcanzó los 64,25 metros, y se quedó con el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Ahora, Ruiz cierra su participación en Bruselas con una medalla y, sobre todo, con una clasificación anticipada a uno de los grandes objetivos del próximo ciclo. Beijing 2027 ya tiene a su primera representante colombiana en atletismo: Flor Denis Ruiz.

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