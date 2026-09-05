Impactante accidente en la Fórmula 3 en Monza: un auto salió volando tras fuerte choque

Circuito de Monza, Italia. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

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Un fuerte accidente marcó este sábado la carrera Sprint de la Fórmula 3 en el circuito de Monza, en Italia. El incidente ocurrió al final de la recta principal, cuando el monoplaza de Pedro Clerot sufrió una rotura de motor mientras circulaba a unos 270 kilómetros por hora. La avería provocó un incendio y una espesa humareda que redujo considerablemente la visibilidad para los pilotos que venían detrás.

En medio de esas condiciones, Gerrard Xie llegó a la zona de frenaje sin poder controlar su monoplaza y terminó impactando violentamente contra el vehículo de Woohyun Shin. La fuerza del choque hizo que el auto de Xie se elevara por los aires y pasara por encima del monoplaza de Shin, en una de las imágenes más impactantes que dejó la jornada en el trazado italiano.

Pese al grave accidente y la velocidad a la que se produjo, ambos pilotos resultaron ilesos. Tanto Xie como Shin pudieron salir de sus respectivos monoplazas por sus propios medios y no sufrieron lesiones como consecuencia del impacto.

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El accidente volvió a poner en evidencia la importancia de los sistemas de seguridad que utilizan actualmente los monoplazas. Entre ellos, el halo tuvo un papel fundamental al proteger la zona de la cabeza del piloto durante un impacto en el que uno de los vehículos terminó pasando por encima del otro.

La actividad de la Fórmula 3 continuará este domingo en el mismo circuito con la carrera Feature, que definirá los resultados principales del fin de semana. La competencia está programada para la 1:15 p. m., hora de Colombia, en el histórico trazado de Monza.

Así, más allá de los resultados deportivos, la Sprint dejó como protagonista un accidente que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves, pero que terminó sin pilotos lesionados gracias, entre otros elementos, a las medidas de seguridad incorporadas en los monoplazas modernos.

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