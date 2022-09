Fórmula 1: Nada detiene a Verstappen, que ganó el Gran Premio de los Países Bajos

Zandvoort (Netherlands), 04/09/2022.- Dutch Formula One driver Max Verstappen of Red Bull Racing celebrates winning the Formula One Grand Prix of the Netherlands at the Zandvoort Circuit in Zandvoort, Netherlands, 04 September 2022. (Fórmula Uno, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/KOEN VAN WEEL

Foto: EFE - KOEN VAN WEEL