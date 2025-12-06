Gabriela Rueda: la gaviota que más alto voló

Gabriela Rueda: la mujer que hizo de su apellido un destino Foto: Panam Sports

Gabriela era una niña cuando descubrió el patinaje. Sus primeros patines de color rosa y blanco los tuvo a los ocho años y le dieron la bienvenida a un mundo donde la velocidad se convertiría en su vida. Fue esa sensación de libertad en cada carrera la que le permitiría llegar a los Juegos Olímpicos Juveniles de 2018, un momento que aunque pasen los años sigue siendo significativo para ella. “Recuerdo mucho los Juegos Olímpicos Juveniles, porque fue muy significativo para mí poder llegar a ser la primera campeona olímpica de la juventud del patinaje de carrera. Cumplirlo fue uno de los eventos más maravillosos en los que he podido estar”.

Para Gabriela, su familia ha sido un pilar esencial en su desarrollo profesional. El acompañamiento y la presencia constante de sus padres se han convertido en parte de su mayor motivación. “Mis papás me apoyaron desde el momento cero en el deporte, hasta hoy. Son fundamentales en mi proceso deportivo”, afirma.

Recuerda con cariño el esfuerzo y la inocencia de sus primeros entrenamientos: llegó sin el equipo necesario y terminó practicando con niños de cuatro años. Anécdotas como esa —o el hecho de usar patines dos tallas más grandes— permanecen vivas en su memoria como parte de un camino que ha forjado su carrera.

El 2024 trajo consigo un sabor agridulce en medio de sus logros. En los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho, conquistó la medalla de oro en los 1.000 metros esprint, un logro que considera uno de los más difíciles de su vida y carrera: “Cuando fui a correr, dos días antes de los Juegos Bolivarianos, falleció mi papá; fue una sensación rara. Ir a correr allá fue muy duro, pero a él le encantaba que yo corriera, le encantaba verme y tenía planeado acompañarme en ese viaje. Fui a hacer presencia; fue muy duro correr, pero gracias a Dios logré hacer una buena representación. La verdad, no sé cómo lo hice ni de dónde saqué las fuerzas para enfrentar ese reto”, un triunfo que se mezcló con el dolor personal, dando así una muestra de su gran resiliencia.

La especialista en fondismo no solo ve el patinaje como una profesión de amor y dedicación, sino como un entorno de crecimiento sano para muchos niños en el país. “Colombia tiene demasiado talento, hay niños y niñas con ganas de salir adelante y que el deporte los hace feliz. Ser deportista es mi profesión, es mi lugar seguro y me ayudó a salir adelante en mi vida”. Gabriela Rueda entiende que el deporte no solo alimenta el alma, sino que también abre caminos para transformar la vida de las familias, por lo que el apoyo del Gobierno es fundamental para seguir impulsando a Colombia como un país deportista. “Es muy triste el ver que hoy en día no apoyen a los deportistas en el nivel en el que antes nos apoyaban, es demasiado triste. Esperamos que esto en algún momento cambie y el apoyo hacia los deportistas olímpicos y paralímpicos sea muchísimo más fuerte; que Colombia siga teniendo grandes campeones, grandes deportistas y personas”.

A sus 25 años, la deportista ha brillado en los podios de las competencias más importantes de su categoría. Algo que ratifica en su más reciente participación de la Copa del Mundo de Speed Track Series, en China, pues la colombiana ganó dos medallas de oro en la competencia de los 5.000 metros puntos y los 10.000 metros eliminación; un logro que suma una alegría más en su historial y el de un país entero. Además, venía de ser la mejor deportista colombiana en los Juegos Mundiales de Chengdú. “El deporte es una de las cosas que brinda felicidad y unión a un país” y no se equivoca, basta con ver a las familias y los amigos reunidos frente a una pantalla para ver las finales de las disciplinas deportivas. Estos eventos logran crear esa sensación de adrenalina, pertenencia y alegría colectiva por aquellos que nos representan en el exterior.

Aunque no descarta el hielo, disciplina que es olímpica, como una de sus próximas pistas a conquistar, por ahora pone su mente y disciplina en lograr los Juegos Centroamericanos y del Caribe el próximo año. Expresa con certeza que seguirá practicando el patinaje de carreras toda su vida, pero es consciente de que, cuando su capítulo en esta disciplina termine, buscará otras opciones con esa misma curiosidad que la caracterizó de pequeña. “Sé que nací para el deporte, pero me gustaría tener otro tipo de motivación en otras disciplinas o un deporte similar al patinaje de carreras. Tengo varias cosas que me gustaría probar y de pronto, por qué no, llegar a obtener algunos títulos en estos deportes”. Ella se define como una deportista de retos, y esa pasión por descubrir y lograr nuevas metas mantiene vivo su deseo de seguir conquistando el mundo.

🚀 Gabriela Rueda 🇨🇴 vuelve a lo más alto del podio en #TWG2025 🐼, alcanzando su segundo oro al liderar los 5.000 metros por puntos del patinaje de velocidad. 🫶#ColombiaEnTWG pic.twitter.com/0U7bTxjgy4 — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 14, 2025

No cabe la duda de que la joven colombiana ha marcado la historia no solo en el patinaje de carreras, sino también en el deporte nacional. Aunque es consciente de que, a medida que avanza su carrera, su capítulo en esta disciplina se acorta, Gabriela siente la tranquilidad y la satisfacción de saber que nació para el deporte. Algo que Colombia ha presenciado en cada paso ha dado. “He tenido la fortuna, y soy una mujer demasiado bendecida por cumplir todo lo que me he propuesto. Me podría retirar tranquila, segura de lo que hecho en este deporte y el legado que dejo”.

Por ahora, seguiremos viendo a la Gaviota elevarse sin límites, tal como siempre lo manifestó su madre y como lo ha presenciado, maravillado, el deporte colombiano.

