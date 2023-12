Grandes Ligas de Béisbol: ¡Unanimidad por la excelencia!

El bateador designado de Los Angeles Angels, Shohei Ohtani, golpea un sencillo del abridor de los Texas Rangers, Andrew Heaney, durante la cuarta entrada del juego de la Major League Baseball (MLB) entre Los Angeles Angels y los Texas Rangers en Globe Life Field en Arlington, Texas, EE.UU. , 14 de junio de 2023. Foto: EFE - ADAM DAVIS

Sí se supo, pero eso ya es historia.

Cuando Mariano Rivera, el eximio lanzador ‘apagafuegos’ panameño se cubrió de gloria y llegó a la inmortalidad tras ser exaltado al Salón de la Fama con votación unánime en el 2019, algo que ocurría por primera vez en los 83 años de la historia del certamen, todo el mundo del béisbol volteó a mirar a Derek Jeter, el siguiente miembro de la dinastía de los Yanquis de Nueva York, cuyo nombre iba a ser considerado un año más tarde, para convertirlo en ciudadano de Cooperstown.

El afamado torpedero no alcanzó la unanimidad, en esa elección del 2020, porque uno — sólo uno de 410 — de los periodistas que tenían derecho a elegir a los nuevos miembros de la familia de los inmortales del béisbol, decidió no depositar la papeleta en su favor. Jeter alcanzó el ‘nicho’ con una votación del noventa y nueve punto siete ( 99.7) por ciento, reflejándose obviamente, los sobrados méritos que tenía para llegar al recinto de los más grandes del béisbol de todos los tiempos.

De tal manera que para la unanimidad también se necesita una real y verdadera persuasión entre los electores para ganar la totalidad de los votos, en ese caso o en cualquiera otro, en donde las decisiones colegiadas se toman por el número de sufragios depositados.

Más deportes: La hora de la verdad: Medellín y Júnior, a 90 minutos de la gloria

Después se supo el nombre del periodista que decidió, libre y espontáneamente, no votar por Derek Jeter por el primer lugar de las papeletas para el Salón de la Fama. Pero eso ya no cambiaría la elección de ese año, y mucho menos, el criterio que tuvo para no hacerlo. Sí, pero eso ya hace parte de la historia, y nada más.

¿Se volverá a votar por unanimidad para el ingreso al Salón de la Fama del béisbol en una próxima oportunidad? Seguramente que sí, pero pasarán algunos años — tal vez muchos — para que vuelva a presentarse una votación unánime para ingresar a Cooperstown.

Con los novatos

Este año, los peloteros elegidos ‘Jugador Novato del Año’, tanto de la Liga Americana, como de la Liga Nacional, fueron aclamados por los periodistas que tuvieron a su cargo la elección.

Gunnar Henderson, el antesalista de los Orioles de Baltimore, 22 años, se llevó esos honores de manera unánime, en la Liga Americana, tras una brillante campaña de su divisa, que alcanzó una temporada con 101 victorias y 61 derrotas, la mejor del circuito, pero que fue eliminada en la ronda divisional, al caer frente a los Vigilantes de Texas, en los tres primeros juegos.

Henderson ganó el premio ‘Jackie Robinson’, al obtener el máximo de 150 puntos entre sus electores, cuando consiguió todas las papeletas para el primer lugar; mientras que el lanzador Tanner Bibee, de los Guardianes de Cleveland, ocupó la segunda casilla, con 67 puntos, y la tercera fue para el primera base de los Medias Rojas de Boston, Tristón Casas, con 25 puntos.

Gunnar es el décimo tercer jugador en alcanzar el honor de ‘Novato del Año’ en la Americana por unanimidad, cuya lista encabeza Carlton Fisk, en 1972; Mark McGwire, en 1987; Sandy Alomar Jr., en 1990; Tim Salmon, en 1993; Derek Jeter, en 1996; Nomar García-Parra en 1997; Evan Longoria, en 2008; Mike Trout, en 2012; José Abreu, de Cuba, en 2014; Aaron Judge, en 2017; Yordan Alvarez, de Cuba, en 2019 y Kyle Lewis, en 2020.

Con 143 indiscutibles en 660 turnos, para promedio de 255; con 28 tablazos de circuito completo; 82 carreras remolcadas y otras 100 anotadas, y 10 bases estafadas, Gunnar estuvo en la lupa de los periodistas desde el vámonos de la temporada.

Caso similar ocurrió en la votación por Corbin Carroll, de 23 años, el jardinero de los Cascabeles de Arizona, en la Liga Nacional, al acumular la totalidad de los votos a su favor, para ganar el premio ‘Jackie Robinson’ por unanimidad, con 150 puntos, superando al derecho lanzador japonés, Kodai Senga, de los Mets de Nueva York, quien obtuvo 71 puntos; y la tercera posición fue para James Outman, de los Dodgers de Los Ángeles, con 20 puntos.

Corbin es el décimo-cuarto pelotero en obtener la unanimidad en la liga como Novato del Año, cuya galería empieza con Frank Robinson, en 1956; Orlando Cepeda, de Puerto Rico,en 1958; Willie McCovey en 1959; Vince Coleman, en 1985; Benito Santiago, de Puerto Rico, en 1987; Mike Piazza, en 1993; Raul Mondesí, de República Dominicana, en 1994; Scott Rolen, en 1997; Albert Pujols, de República Dominicana, en 2001; Craig Kimbrel, en 2011; Kris Bryant, en 2015; Corey Seager, en 2016 y Cody Bellinger, en 2017.

Con promedio de 285 con el bate, con 161 imparables en 565 turnos; con 25 ‘bambinazos’ conectados, 76 carreras impulsadas y 116 anotadas, y nada más y nada menos que 54 bases estafadas, Carroll se llevó la distinción con sobrados méritos y es la nueva estrella de los Cascabeles, la novena que esperó 22 años para volver a disputar la Serie Mundial, al ganar el título de la Liga Nacional, llegando al capturar el último comodín disponible en el circuito.

Y un dato adicional, para los que gustan de la historia y de los registros. Esta elección de ‘Jugadores Novatos’ por unanimidad, es la quinta vez que se registra en el béisbol de las Grandes Ligas. Las cuatro anteriores fueron: en 1987, Mark McGwire y Benito Santiago; en 1993, Tim Salmon y Mike Piazza; en 1997, Nomar García-Parra y Scott Rolen; y en 2017, Aaron Judge y Cody Bellinger.

En el ‘Cy Young’

En dos ocasiones, Gerrit Cole había ocupado la segunda casilla en la votación por el codiciado galardón ‘Cy Young’, que se le otorga al mejor lanzador de la temporada de las Grandes Ligas, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional.

En 2019, Cole perdió frente a Justin Verlander, y en el 2021, ante Robbie Ray. Pero en este 2023, el as derecho de los Yanquis de Nueva York, se alzó con el trofeo de manera unánime, al conseguir el primer lugar en las 30 papeletas de los periodistas que tuvieron a su cargo la exaltación.

Le puede interesar: “Vamos a jugar por el pueblo”: Alfredo Arias, técnico de Medellín

Con ese premio, Cole se convirtió en el primer lanzador de los últimos 22 años de los Yanquis en ganarlo; en el segundo en obtenerlo con los Yanquis de manera unánime, el primero fue Ron Guidry, en 1978; en el sexto serpentinero de los Yanquis en conquistarlo y en el séptimo de los 14 lanzadores que lo han ganado en la Liga Americana, en alcanzarlo.

Además de Cole y Guidry, por los Yanquis han ganado esa corona Bob Turley, en 1958; Whitey Ford, en 1961; Sparky Lyle, en 1977, y Roger Clemens, en 2001.

Gerrit, a sus 33 años, es el séptimo serpentinero en conseguir votación unánime por el ‘Cy Young’ de la Liga Americana, de los once galardones otorgados de esa manera, pues hay cuatro lanzadores que lo han capturado en dos ocasiones. Con dos exaltaciones aparecen Roger Clemens, en 1986 y 1998; el dominicano Pedro Martínez, en 1999 y 2000; el zurdo venezolano Johan Santana, en 2004 y 2006; y Justin Verlander, en 2011 y 2022. Y con uno, Denny McLain, en 1968; y como ya hemos señalado, Ron Guidry y Gerrit Cole.

Competidor feroz y batallador como muy pocos, Cole tuvo una extraordinaria temporada con 33 aperturas, 15 ganados y 4 perdidos, con 14 juegos sin decisión; 2.63 carreras limpias por juego; laboró en 209 episodios, abanicando a 222 bateadores; aceptando 61 carreras limpias; cediendo 48 bases por bolas y permitiendo apenas 20 cuadrangulares.

Otro grande del ‘Cy Young’

El zurdo Blake Snell ya está en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, al capturar su segundo galardón ‘Cy Young’ en su afamada carrera, cuando aparece como el séptimo lanzador en conseguir el premio en ambos circuitos.

Snell lo había logrado en el 2018 con los Rayas de Tampa, en la Liga Americana; y este 2023, lo alcanza con los Padres de San Diego, de la Liga Nacional, esculpiendo su nombre al lado de otros seis formidables serpentineros de la Gran Carpa, que también han ganado dicha distinción en las dos ligas.

Roger Clemens, Randy Johnson, el dominicano Pedro Martínez, Max Scherzer, Gaylord Perry y Roy Halladay, son los otros seis lanzadores que lo han alcanzado en ambas ligas.

Al lado de Randy Jones, en 1976; Gaylord Perry, en 1978; Mark Davis, en 1998 y Jack Peavy, en 2007, Snell es el quinto lanzador de los Padres en ganar el ‘Cy Young’.

Blake estuvo muy cerca en esta ocasión de obtener su galardón por votación unánime, pero dos de los treinta periodistas que tuvieron a su cargo la elección, decidieron votar, uno por Logan Webb, quien ocupó el segundo lugar en las votaciones, y el otro por Zac Gallen, quien fue tercero en los escrutinios.

Con tarjeta de 14 victorias y 9 derrotas, 9 juegos sin decisión, efectividad de 2.25, Snell laboró 180 episodios en la temporada, para poder abanicar a 234 bateadores y otorgar 99 bases por bolas.

Valioso de verdad

Todo se ha dicho alrededor del astro japonés, Shohei Ohtani. Pero es que su talento, grandeza, calidad y caballerosidad lo hacen merecedor a los títulos que le quieran otorgar.

Por eso, ganar por segunda vez y por unanimidad el premio ‘Jugador más Valioso’ de la Liga Americana, lo colocan en el pedestal de los casi inalcanzables en la historia del béisbol de las Grandes Ligas.

Poseedor de una manera peculiar de jugar el béisbol, Ohtani es tan buen lanzador, como en sus años mozos lo fue el sempiterno Babe Ruth; y tan recio y contundente bateador, como lo fue el también inmortal Babe Ruth, teniéndolo como obligada referencia, debido a que el famoso ‘bambino’ fue bueno desde la lomita de los sustos y excelente con el uso del madero.

Es el primer pelotero en la historia de la Gran Carpa en conseguirlo por votación unánime en las dos ocasiones, lo cual, ya hace historia. Hay otros 10 jugadores que lo han ganado por unanimidad en la Liga Americana, pero en una sola oportunidad.

Hay otros nueve peloteros con dos exaltaciones similares pero sin ganarlos unánimemente, y hay seis más con tres premios obtenidos, pero sin unanimidad.

Es el segundo jugador japonés en ganar el codiciado galardón. El primero fue para Ichiro Suzuki, en el 2001, pero no obtuvo la totalidad de los votos para su exaltación.

Los otros 10 que han ganado el premio ‘Jugador Más Valioso’ de la Liga Americana con votación unánime pero en una sola ocasión: Hank Greenberg, 1935; Al Rosen, 1953; Mickey Mantle, 1956; Frank Robinson, 1966; Denny McLain, 1968; Reggie Jackson, 1973; el cubano José Canseco, 1988; Frank Thomas, 1993; Ken Griffey Jr., 1997 y Mike Trout, 2014.

Ohtani lo ganó en el 2021 y en este 2023, ambos con votación unánime.

El único pelotero que lo ha ganado una vez en cada circuito, hasta hoy, lo es Frank Robinson, quien lo conquistó en 1961 en la Liga Nacional, y en 1966 en la Liga Americana, cuando se lo llevó con la totalidad de los votos a su favor.

Envidiable tarjeta

Lo que hizo Shohei este año en la Gran Carpa, muestra una estela de grandeza como muy pocos peloteros lo han podido establecer sobre los diamantes, en más de un siglo de competencia en la crema y nata del béisbol.

Con 23 aperturas y 8 juegos sin decisión, tuvo 10 victorias y 5 derrotas, como lanzador; con 3.14 carreras limpias por juego, en 132 episodios laborados con 167 abanicados.

Y con el uso del madero, en calidad de bateador designado, de los Angelinos de California, despachó 151 imparables en 497 turnos, para promedio de 304; con 44 tablazos de circuito completo; 95 carreras remolcadas y 102 anotadas, y 20 bases estafadas.

Valdría la pena advertir que Shohei no concluyó la temporada y quedó con por lo menos 20 partidos sin poder disputar, debido a una lesión en el oblicuo que lo sacó de la temporada, con 135 desafíos en los que había participado.

¿Les parece poco? Esa irrefutable actuación le permitió ganar por segunda vez la distinción de ‘Jugador Más Valioso’ de la Liga Americana, en ambas oportunidades, con votación unánime.

Marca económica

Solamente para recordar. Ohtani fue el ‘Jugador Más Valioso’ del Clásico Mundial de Béisbol, cuyas final se jugó este año en el loanDeport Park, la casa de los Marlins de Miami, cuando Japón se llevo el trofeo con una soberbia actuación del astro japonés, en plan de relevista taponero, para derrotar a Estados Unidos, por pizarra de 3 carreras por 2, liquidando el desafío con jugada de doble out con batazo a la segunda de Mookie Betts, con Bobby Witt Jr. se encontraba en el primer cojín corriendo por Jeff McNeil, quien había recibido base por bolas, y abanicando al destacado Mike Trout, para colgar el último out.

Lo invitamos a leer: “Le prometí a mi mamá ser campeón y goleador con Junior”: Carlos Bacca

Pero Shohei es ahora el primer pelotero y en el mundo del deporte, que alcanza el registro económico más importante de todos los tiempos, al firmar contrato de 10 años por la nada despreciable suma de US$700 millones con los Dodgers de Los Ángeles, hecho que se da a conocer cuando escribíamos las últimas líneas de esta nota.

Otra marca, la económica, queda también para los registros del mejor béisbol del mundo, con el nombre de Shohei Ohtani, de Japón.

El ‘bravo’ venezolano

¡Y no podía ser otro! Estableciendo el nuevo registro de 40-70, con sus 41 tablazos de circuito completo, sus 73 bases estafadas, sus 101 carreras impulsadas, otras 149 anotadas; con 217 indiscutibles en 643 turnos, para ofensiva promedio de 337, había que hacerle la venia quitándose la gorra y elevándolo al máximo pedestal de ser el ‘Jugador Más Valioso’ de la Liga Nacional en esta temporada 2023.

‘Novato del Año’ en el mismo circuito en el 2018, Ronald Acuña Jr., el ‘bravo’ pelotero venezolano que se alzó este año con el premio ‘Jugador Más Valioso’ de la Liga Nacional, lo hizo todo para merecerlo y ganarlo de manera unánime, haciendo pareja con el japonés Shohie Ohtani, quien también conquistó el premio con todos los votos a su favor, para que por primera vez, desde 1931, se marcara como hito histórico que después de 82 años, los dos ‘Jugadores Más Valiosos’ en la temporada de las Grandes Ligas son exaltados por unanimidad.

El pelotero venezolano se une a una galería especial en la Liga Nacional, convirtiéndose en el octavo pelotero del circuito en conquistar el galardón de manera unánime. Los otros siete son: Orlando Cepeda, de Puerto Rico, en 1967; Mike Schmidt, en 1980; Jeff Bagwell, en 1994; Ken Caminiti, en 1996; Barry Bonds, en el 2000; el dominicano Albert Pujols, en el 2009 y Bryce Harper, en el 2015.

Y uno más

Amables lectores, no podemos terminar esta nota sin resaltar el histórico hecho de que el lanzador zurdo, Will Smith, será recordado durante mucho, pero por mucho tiempo, como un singular caso en el béisbol de las Grandes Ligas, y cuya marca, será citada durante lustros.

Smith se erigió como el primer lanzador en los anales de la Gran Carpa, en conquistar tres anillos de Series Mundiales, en tres años consecutivos, con tres equipos diferentes y dos de ellos, en la Liga Americana.

Claro. El zurdo relevista Will fue campeón de la Serie Mundial con los Bravos, en la Liga Nacional, en el 2021; campeón de la Serie Mundial con los Astros de Houston, en el 2022 y campeón de la Serie Mundial con los Vigilantes de Texas, en el 2023, estos dos últimos, en la Americana.

Se escuchan apuestas … pero por lo menos, en las próximas dos décadas, dicen los que saben, no habrá un pelotero que reúna esas condiciones en la Gran Carpa.

El 2023 fue una temporada llena de expectativas y controversias deportivas, sanas por cierto, con almohadillas más grandes, con el tiempo por el cronómetro para lanzadores y también para los bateadores, con disminución en el número de virajes de los serpentineros hacia las almohadillas, con un Clásico de Octubre inédito, con exaltaciones pocas veces vista de manera unánime en ambos circuitos, en fin, fue un año que queda simplemente para la historia. ¡Y qué historia!

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!

PD: Les daremos unas prolongadas vacaciones a nuestros amables lectores. Nosotros también nos vamos de vacaciones. Y volveremos, Dios mediante, en la segunda semana de Enero del 2024, con la primera nota del año con los nuevos exaltados al Salón de la Fama, sí es que los hay.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador