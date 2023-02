Guillermo Moreno y su selección de baloncesto: “Ya superamos el miedo a perder”

Guillermo Moreno, el entrenador de la selección de Colombia. / FIBA

Empecemos por el niño, como inicia Abdulrazak Gurnah su novela “Paraíso”. El nuestro es Guillermo Moreno. Tenía entonces siete años y de su casa al coliseo Evangelista Mora, en Cali, había 178 pasos. A esa edad ya jugaba al básquet, aunque él no lo había escogido: “mi colegio, San Luis Gonzaga, lo hizo por mí”.

Moreno tenía un problema: estaba obsesionado. En sus vigilias, pensaba en el bote de la pelota naranja, en el aro, el tablero, los saltos y el doble ritmo. Escuchaba la madera, el chillido de las zapatillas en la pista. Los puntos, los dobles, la chicharra, el sonido del vuelo de la pelota y el silencio quebrado de la red cuando el balón embocaba una canasta. “Momentos precisos como estos acudían a su memoria cuando menos los esperaba”.

Si hay una persona en la que se pueda condensar la historia contemporánea del baloncesto colombiano ese es Guillermo Moreno. “Tengo 71 años, pero he pasado 62 inmerso en el baloncesto”. Le robó el corazón y le dio su pasión, el sentido que lo mueve, la obsesión que jamás soltó.

Es el entrenador de la selección de Colombia, que hoy termina contra Puerto Rico, en Medellín, su camino en las eliminatorias al Mundial de Baloncesto que se hará en Japón, Indonesia y Filipinas del 25 de agosto al 10 de septiembre de este año. Y aunque el combinado nacional no irá a la máxima cita de la FIBA, haber llegado hasta el premundial —la segunda ronda de las clasificatorias— ya fue un hecho histórico.

Volvamos al niño de siete años, que nació y se crió en Cali. Ese que fue pionero del baloncesto colombiano, pues al crecer, siempre con la pelota abrazada al pecho, fue de los primeros basquetbolistas de este país que consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos, donde se formó en Educación Física bajo la batuta de maestros como Eldon Miller y Bob Knight, a quien considera su inspiración para ser entrenador de básquet. “Fue él quien me enseñó la filosofía con la que veo, pienso, actúo y hablo en el baloncesto”.

Moreno es una institución en la selección de Colombia. Llegó a la dirección técnica del equipo en 1984 y decidió dar un paso al costado en 2007, pues sentía que era un ciclo cumplido. Sin embargo, nueve años después la Federación lo llamó de nuevo y desde 2016 está al mando del equipo. En total, casi 30 años guiando la batuta de generaciones enteras de basquetbolistas colombianos. Incluida la actual, que ha logrado resultados inéditos que pueden marcar un antes y un después en el futuro del básquet nacional.

Para resaltar, primero, lo obvio: Colombia se mostró ante el mundo. El equipo de Guillermo Moreno en los últimos dos años se enfrentó a potencias americanas. Desde Estados Unidos y Canadá hasta Brasil y Argentina. A todas les compitió y a algunas les ganó. Su nivel los llevó a clasificar a la Americup del año pasado, los trajo hasta la última ronda de las eliminatorias y les permitió escalar posiciones en el escalafón de la FIBA, logro que les permitirá pelear por un cupo a los próximos Juegos Olímpicos.

Explica Guillermo Moreno que la selección tenía una tara que no la dejaba avanzar: el miedo. Sin embargo, los pasos que el actual equipo nacional ha recorrido dan muestra de su evolución. Colombia ya no es un conjunto fácil, ya no lo subestiman como antaño. Hubo un clic, un antes y un después, que fue la victoria en Cali contra Argentina en 2021. Esa que le dio a Colombia la clasificación a la Americup. “Luego vino el triunfo contra Brasil por primera vez en nuestra historia, después le ganamos a México en Chihuahua y a Uruguay en la Americup. Eso sin mencionar los partidos inolvidables con Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico”, saca pecho Moreno.

Superar el miedo y estar a la altura ha sido toda una revolución para un equipo que, con sus errores y carencias, compite. Y cuando quiere y puede, impone condiciones. “Jugamos de igual a igual. Eso demuestra que ya nos toman como un rival importante, porque todos nuestros rivales siempre jugaron con sus mejores hombres”, resalta Moreno, que no se olvida de la importancia de su mano derecha, Tomás Díaz, el entrenador de Titanes de Barranquilla, ni de su cuerpo técnico en el que están Raúl Pabón (videoanalista), Wan Su Lay Villay (preparador físico) e Iván García (estadígrafo).

Esa mentalidad se vio, por más increíble que parezca, y más allá de la dura derrota, en la abultada caída del jueves contra México. Más allá de factores tácticos a analizar, no se puede perder el foco de que Colombia ahora es un equipo que inquieta y sus resultados recientes hacen estar más alerta a sus rivales. De hecho, contra los aztecas en el juego de ida, la selección se llevó una victoria para muchos inesperada, como todas las del último ciclo. No obstante, los mexicanos aprendieron y corrigieron en Medellín.

Ninguna derrota es el fin del mundo. Ese es un avance que Guillermo Moreno ha tratado de instaurar en la cabeza de sus jugadores: “Perder da experiencia. Es un aprendizaje más. Se analiza lo que pasó, pero se sigue adelante con lo vivido”.

Ese paso adelante parte, según el entrenador del seleccionado, de la claridad en la idea, de perder el miedo que paraliza y los pensamientos negativos que bloquean. Dice: “Cuando uno se aferra a su idea de juego y tiene claro el objetivo, se aleja del miedo a perder. Nosotros logramos entender que trabajando juntos íbamos a alcanzar logros históricos. Somos una familia con deportistas que se dejan guiar, que siguen planes de juego y buscan la excelencia deportiva. Más que jugar bien, lo importante es que hay un respeto mutuo y un gran camerino que ya no tiene miedo a perder”.

Colombia entendió en este último ciclo sus capacidades. Oportunidades que Moreno aprovechó desde la planificación deportiva. El cuerpo técnico analizó la capacidad de los jugadores, su biotipo y sus fortalezas físicas, y moldeó la idea a través de un juego intenso, fuerte en las pinturas y de un ritmo de tablero a tablero. La selección de Colombia busca el cara a cara, ahí sabe que tiene su oportunidad.

Sin embargo, en medio de esas virtudes, el juego de Colombia sufre cuando le cierran el juego interior. Quedó en evidencia en los partidos que perdió. Cuando le cortan los espacios y no le entran en su juego físico al barco le entra agua. Y su mayor sufrimiento es el tiro perimetral, en defensa y en ataque. Es una carencia que viene desde los procesos formativos, evidencia de aspectos técnicos que todavía le faltan a Colombia para aspirar a la élite.

Colombia: su camino y futuro

La selección colombiana de baloncesto mira esperanzada su futuro inmediato. Así se lo explicó Víctor García, entrenador y analista de baloncesto, a El Espectador.

García destaca una palabra: proceso. “En Colombia nunca hemos tenido procesos de baloncesto. Y no quiere decir que ahora los haya, pero hoy en día ocurre algo que antes no pasaba y es que Colombia ha logrado juntar a jugadores que antes se reunían en el aeropuerto antes de jugar los partidos”. Es una idea que también destaca el entrenador Moreno: “Antes nos juntábamos para competir; ahora nos preparamos para competir”.

Incluso advierte Víctor García que la evolución de nuestro baloncesto también va de la mano de la proyección de la FIBA: “Antes las eliminatorias se jugaban en una sola sede y no a través de varias ventanas. No había las clasificatorias a la Americup como las tenemos hoy día. La competitividad en el continente ha aumentado y con ella, la posibilidad de jugar más partidos para subir nuestro nivel”.

Por otro lado, hay un personaje clave en ese contexto: el capitán Juan Diego Tello. Explica García que esta figura apareció en la selección de Colombia a partir de la Americup que se hizo en Medellín en 2017. Antes, el antioqueño no había estado en los seleccionados nacionales. Ese fue un precedente: que la figura más importante de nuestro baloncesto en ese entonces se integrara a la selección. Y como indica el analista, fue un cambio positivo porque empezó a invitar a los demás basquetbolistas a conformar el proceso.

Tello siempre fue crítico de la dirigencia nacional del baloncesto. Un jugador incómodo, pero que siempre señaló como problemas fundamentales de nuestro básquet la falta de la profesionalización del deporte y la ausencia de una liga seria. “Si vemos todas las potencias del mundo, todas tienen una liga estructurada. Y no solo desde lo competitivo, sino a través de las redes que construyen alrededor de los equipos. En Colombia, aunque hay que reconocer los esfuerzos de la división profesional, esa es una carencia clave. Toda selección es el reflejo de su liga local”, dice García.

Y a pesar de ese hueco, de una liga que sufre para ser periódica y encontrar apoyo, Colombia goza de una generación dorada, que incluso ya llegó adonde parecía imposible: la NBA. En esa camada, una buena parte es responsabilidad de Guillermo Moreno, un entrenador que además de dirigir la selección ha sido formador en los procesos del baloncesto local. “Esta generación es privilegiada y tienen el biotipo necesario para jugar baloncesto. Pero lo más importante es que son jugadores que saben trabajar en grupo. Se demuestra porque hay muchos que juegan afuera en muchos países y lo hacen muy bien. Muchos jóvenes que buscan su espacio en países como España, México, Argentina o Estados Unidos. A todos los hemos observado y sabemos que pueden representar a la selección. Y eso es lo importante de contar con una buena base”, asegura el estratega vallecaucano.

Antes los basquetbolistas en el extranjero eran tres, ahora ya casi llegan a la veintena. Colombia es un equipo poderoso cuando puede contar con todas sus armas: Jaime Echenique, Braian Angola, Tonny Trocha, Juan Diego Tello, Andrés Ibargüen y Hansel Atencia, por nombrar algunos. Las dudas, alerta Víctor García, están en el futuro. Si bien hay promesas en el baloncesto norteamericano y europeo, y muchos de los seleccionados que hoy hacen camino todavía están jóvenes, la planificación a largo plazo prende las alarmas. “No hay una proyección que nos permita ver quién va a llenar los zapatos de jugadores como Juan Diego Tello. En categorías menores estamos dos pasos atrás del resto. En las selecciones juveniles, a diferencia de lo que pasa en las mayores, no tenemos buenos resultados. A mediano plazo podemos mejorar lo que tenemos, pero ¿cómo le damos continuidad a estos procesos?”.

No obstante, Guillermo Moreno es optimista. Ese, juzga, es su mayor legado. Rememora aquellos tiempos de sus inicios, del colegio y del Evangelista Mora al lado de la casa. Nostalgia: cae en la cuenta de que en ese entonces el baloncesto que lo enamoró lo llevó muy lejos. Se le eriza la piel y se le tensionan los brazos. Habla de su herencia: “Creo que este equipo les demostró a los que vienen, a los jugadores del futuro, que estamos en el mapa. Ellos podrán superar o emular lo que hasta ahora hemos logrado. Lo que sí es seguro es que sabrán, porque se los demostramos, que las cosas sí se pueden hacer cuando se piensa y se entrena para ser grande”.

