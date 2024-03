Hijo de exfutbolista Iván René Valenciano es denunciado por violencia contra su exnovia

El hijo del exfutbolista será el presunto agresor. Foto: Archivo Particular

Iván René Valenciano Jr., hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, fue denunciado públicamente por su expareja, quien aseguro que fue víctima de violencia física, intimidación verbal y amenazas.

Según el relato de la mujer, difundido a través de redes sociales, los hechos ocurrieron hace más de una semana, en la madrugada del domingo 3 de marzo.

La víctima aseguró que denunció lo que pasó a las autoridades, pero ante su lento actuar, decidió hacer pública su denuncia porque teme por su vida.

¿Qué pasó con el hijo de Iván René Valenciano?

Al parecer, el hijo del exfutbolista agredió a la mujer luego de que esta le pidiera terminar la relación que tenían por una presunta infidelidad.

“Recibí una llamada de su teléfono y era una mujer. Ella me colgó. En ese momento le dije que no quería nada más con él. Que se fuera para su casa y yo me iba para la mía”, contó la mujer al explicar lo sucedido.

No obstante, el agresor no le hizo caso a su petición y la siguió hasta su casa. Molesta, la mujer alertó a la policía, que tuvo que ponerle un comparando a Valenciano y eso molestó a un más al hijo del ex Junior de Barranquilla.

Las escenas de terror que vivió la exnovia de Iván René Valenciano

Fue entonces cuando ocurrió la agresión. Sin darse cuenta, Valenciano siguió a la mujer hasta el interior de su residencia y, en un pasillo del edificio, empezó a golpearla y a amenazarla de muerte.

Fue la intervención de los vecinos lo que impidió que la violencia pasara a mayores, como quedó registrado en los videos de seguridad del edificio.

#SALVAJE. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento cuando Aldhair Valenciano, el hijo del exfutbolista Iván René Valenciano, agrede a su compañera sentimental. La afectada hizo la denuncia pública y lo acusa de haberle causado graves lesiones. pic.twitter.com/UDaE0gA2hg — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 11, 2024

Hasta ahora, las autoridades no han actuado, a pesar de la denuncia, y eso motivó a la mujer a publicar lo sucedido, temerosa de que el hijo del exfutbolista pueda atentar contra su vida.

Ni la familia de Valenciano ni el agresor se han pronunciado sobre las denuncias y los videos que ya están circulando por las redes sociales.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador