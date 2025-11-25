Histórica actuación de Colombia en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025

La delegación de Colombia en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025. Foto: FECOLDES

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia cerró una participación histórica en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025, donde alcanzó su mejor actuación de todos los tiempos. En un certamen disputado entre el 15 y el 26 de noviembre, con más de 3.000 atletas de 80 países.

La delegación colombiana registró un total de siete medallas: una de oro, una de plata y cinco de bronce, además de nueve diplomas. Esta cosecha le permitió ubicarse en el puesto veinte del medallero general, muy por encima de sus participaciones anteriores.

El único oro tricolor llegó gracias a la atleta Daniela Colmenares, quien brilló en la impulsión de la bala con una marca de 14,35 metros. Además de imponerse en la final, se convirtió en la primera mujer colombiana en conquistar una medalla dorada Sordolímpica, un logro histórico para el país.

La única medalla de plata fue obtenida por el relevo masculino 4x400 metros, integrado por Roberto Mosquera, Janer Cabezas, Rubén Carrillo y Diego Álvarez. El cuarteto nacional alcanzó un registro de 3:18.97 en la capital japonesa.

Los cinco bronces también llegaron en el atletismo. Colombia subió al podio en los 400 metros masculino, los relevos 4x100 masculino, 4x400 femenino y 4x400 mixto, además de una histórica medalla en maratón masculino.

El presidente de FECOLDES, John Fredy Martínez, destacó que “esto es el fruto del trabajo. Lo habíamos visualizado y entrenado, y ahora los sordoatletas han hecho historia. Estamos en un momento dulce, pero nos queda mucho trabajo por hacer”.

Además de las medallas, Colombia obtuvo nueve diplomas sordolímpicos. Dos llegaron en tenis de mesa, dos en natación y cinco en atletismo, demostrando la consolidación de estas disciplinas. Este cierre sólido marca el inicio del ciclo Sordolímpico hacia la edición de 2029.

“El deporte Sordolímpico está en un punto de quiebre para aumentar, crecer y fortalecerse. Hicimos historia, pero de inmediato pasamos la página. El 2026 es importante porque empieza el ciclo Sordolímpico y Colombia tiene retos espectaculares para seguir brillando”, agregó Martínez.

Estos son los medallistas de Colombia en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025:

1. Oro en impulsión de bala - Daniela Colmenares- 14.35 metros

2. Plata en relevo masculino 4x400 – Roberto Mosquera, Janer Cabezas, Rubén Carrillo y Diego Alvarez- 3:18.97

3. Bronce en relevo en relevo 4x400 mixto – Diego Álvarez, Roberto Mosquera, Lina Guerrero y Erika Beltrán – 3:40.65

4. Bronce en 400 metros masculino – Diego Álvarez – 48.09

5. Bronce en relevo 4x100 masculino- Rubén Carrillo, Diego Álvarez, Juan Villareal y Gian Marco Andrade – 42.15 segundos

6. Bronce en relevo 4x400 femenino – Lina Guerrero, Thalyana Tarapués, Valentina Sierra y Erika Martínez. – 4:06.86

7. Bronce en maratón 42 km masculino- José Libardo Chasoy - 2:23.50

Diplomas de Colombia en los Juegos Sordolímpicos de Tokio 2025:

1. 4to lugar en 100 MTS masculino- Gian Marco Andrade – 10.85

2. 5to lugar en impulsión de bala masculino – Pedro Murillo – 15.74 mts

3. 5to lugar en 800 MTS femenino – Erika Martínez – 2:14.32

4. 7mo lugar en 400 mts femenino- Valentina Sierra – 1:01.75

5. 7mo lugar en lanzamiento de disco masculino – Pedro Murillo – 42.49 mts

6. 5to lugar en tenis de mesa dobles masculino- Andrés Zapata y Ángel Gómez

7. 8vo lugar en tenis de mesa equipos femenino

8. 8vo lugar en natación 400 mts combinado – Yessica Tascón

9. 8vo lugar en natación en relevo 4x100 libre – Yuliam Enriquez, Esteban Uriza,

Daniela Piñeros y Yessica Tascón.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador