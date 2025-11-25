Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Así quedó la tabla del Mundial de Futsal Femenino tras la derrota de Colombia

España dominó el partido y goleó a Colombia. Ahora, la tricolor se jugará el pase a cuartos contra Tailandia el viernes.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de noviembre de 2025 - 06:59 p. m.
Melissa Jaimes, jugadora de futsal de Colombia.
Melissa Jaimes, jugadora de futsal de Colombia.
Foto: FCF
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia no pudo contra la contundencia de España y perdió 5-1 en la segunda fecha del Grupo B del primer Mundial Femenino de Futsal, que se disputa en Filipinas.

Desde el inicio, las europeas impusieron condiciones con un juego veloz, coordinado y con amplitud por los costados, especialmente por el izquierdo, donde generaron constante peligro. La tricolor se vio superada en intensidad y precisión durante casi todo el encuentro.

Vínculos relacionados

Millonarios presentó su nuevo proyecto deportivo: “No vamos a improvisar”
Fernando Gaviria deja el Movistar y el World Tour: correrá con Caja Rural en 2026
Colombia lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025: así avanza la competencia

Los goles de España fueron convertidos por Irene Samper, Vane Sotelo (en dos ocasiones), Antia Pérez e Irene Córdoba. El descuento colombiano llegó por medio de Merlín Salcedo, quien aprovechó un tiro de esquina y un error de la arquera rival para marcar el único tanto tricolor.

Le recomendamos: A cinco años de la muerte de Maradona: Nápoles aún lo venera como un dios

Así va el Grupo B

Con este resultado, España aseguró su paso a los cuartos de final y lidera el grupo con seis puntos y una diferencia de gol de +7.

Tailandia es segunda con tres unidades, las mismas que Colombia, que ahora ocupa el tercer lugar por su diferencia de gol negativa (-2) frente al 0 de las asiáticas, que golearon a Canadá por 6-3. Las norteamericanas cierran la tabla sin puntos y con -5 en diferencia de gol.

Puede leer: Millonarios presentó su nuevo proyecto deportivo: “No vamos a improvisar”

Lo que viene para Colombia

Colombia se jugará su clasificación este viernes a las 5:00 a.m., cuando enfrente a Tailandia en un duelo directo por el segundo cupo del grupo a los cuartos de final. El compromiso será transmitido por FIFA+.

Lo más leído: Colombia lidera el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025: así avanza la competencia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

colombia vs españa

colombia - españa

colombia vs. españa

partido colombia vs españa

colombia españa

selección colombia femenina

selección colombia futsal

colombia hoy partido

partido de colombia hoy

partido colombia hoy

colombia vs españa hoy

a qué hora juega colombia

a qué hora juega colombia hoy

hora del partido de colombia

hora del partido de colombia hoy

dónde ver colombia vs españa

colombia vs españa en vivo

partido de colombia hoy en vivo

transmisión partido colombia hoy en vivo

resultado colombia vs españa

marcador colombia hoy

cómo va el partido de colombia

cómo quedó el partido colombia vs españa

goles de colombia hoy}

colombia hoy

mundial futsal

futsal

colombia futsal

selección de fútbol sala de colombia

colombia vs españa futsal

alineación colombia vs españa

mundial femenino de fútbol sala

mundial futsal femenino 2025

colombia mundial futsal

colombia futsal 2025

colombia españa mundial femenino

colombia en vivo

colombia noticias de hoy

selección colombia hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.