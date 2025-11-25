Así quedó la tabla del Mundial de Futsal Femenino tras la derrota de Colombia

Melissa Jaimes, jugadora de futsal de Colombia. Foto: FCF

Colombia no pudo contra la contundencia de España y perdió 5-1 en la segunda fecha del Grupo B del primer Mundial Femenino de Futsal, que se disputa en Filipinas.

Desde el inicio, las europeas impusieron condiciones con un juego veloz, coordinado y con amplitud por los costados, especialmente por el izquierdo, donde generaron constante peligro. La tricolor se vio superada en intensidad y precisión durante casi todo el encuentro.

Los goles de España fueron convertidos por Irene Samper, Vane Sotelo (en dos ocasiones), Antia Pérez e Irene Córdoba. El descuento colombiano llegó por medio de Merlín Salcedo, quien aprovechó un tiro de esquina y un error de la arquera rival para marcar el único tanto tricolor.

Así va el Grupo B

Con este resultado, España aseguró su paso a los cuartos de final y lidera el grupo con seis puntos y una diferencia de gol de +7.

Tailandia es segunda con tres unidades, las mismas que Colombia, que ahora ocupa el tercer lugar por su diferencia de gol negativa (-2) frente al 0 de las asiáticas, que golearon a Canadá por 6-3. Las norteamericanas cierran la tabla sin puntos y con -5 en diferencia de gol.

Lo que viene para Colombia

Colombia se jugará su clasificación este viernes a las 5:00 a.m., cuando enfrente a Tailandia en un duelo directo por el segundo cupo del grupo a los cuartos de final. El compromiso será transmitido por FIFA+.

