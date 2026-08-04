¡Histórico! Ronal Longa conquistó el oro y es el más rapido en los Juegos Centroamericanos

Ronal Longa en Santo Domingo 2026. Foto: MinDeporte

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Ronal Longa escribió una de las páginas más importantes de su carrera deportiva al conquistar la medalla de oro en los 100 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El colombiano se impuso en la prueba reina del atletismo con un registro de 10.06 segundos, una marca que le permitió cumplir con los pronósticos y consolidarse como uno de los velocistas más destacados del continente.

La victoria tuvo un significado especial para el atleta nacional. En la edición de San Salvador 2023, Longa había llegado como una de las grandes promesas de la velocidad, pero terminó en la octava posición, un resultado que quedó marcado como una deuda personal. Tres años después, regresó más fuerte, con mayor experiencia y preparado para demostrar que podía competir al máximo nivel.

Desde la salida, Longa mostró el poderío que lo ha convertido en uno de los referentes del atletismo colombiano. Mantuvo un ritmo sólido durante toda la carrera y cruzó primero la línea de meta, desatando la celebración de la delegación nacional y ratificando su condición de favorito para quedarse con el título.

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Su medalla no solo representó una revancha deportiva, sino que también impulsó a Colombia en la lucha por el medallero general de las justas. Con el oro conseguido por el velocista, sumado a los títulos alcanzados por Mayra Gaviria en lanzamiento de martillo y Jhon Rodríguez en la espada individual masculina de esgrima, el país llegó a un total de 172 medallas: 58 de oro, 66 de plata y 48 de bronce. De esta manera, la delegación colombiana continúa en el segundo lugar del medallero, únicamente por detrás de México.

El triunfo de Longa también confirma el gran momento que vive el atletismo colombiano. A sus 23 años, el velocista sigue consolidándose como una de las principales cartas del país en las pruebas de velocidad y mantiene intactas sus aspiraciones de seguir brillando en los grandes eventos internacionales.

Tras subir a lo más alto del podio en Santo Domingo, Ronal Longa no solo consiguió la medalla más importante de estos Juegos para su carrera, sino que envió un mensaje claro de cara a los próximos desafíos del ciclo olímpico. El colombiano dejó atrás el sabor amargo de 2023 y transformó aquella derrota en la motivación necesaria para convertirse, ahora sí, en el rey de los 100 metros de Centroamérica y el Caribe.

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