Hombre rompió récord mundial tras subir 27 veces el monte Everest

El escalador de 53 años, Kami Rita Sherpa. Foto: @kamiritasherpa

Kami Rita Sherpa, de 53 años, rompió su propio récord al escalar de nuevo el monte Everest, que, con 8.848 metros, se posiciona como la montaña más alta del mundo. El deportista nepalí ha logrado llegar a su cima en 27 ocasiones durante sus tres décadas de carrera.

El deportista, que ya había conseguido el récord mundial de ascensos a la cumbre más alta del mundo en 2018, cuando logró su subida número 22, se desempeña como guía par ayudar a otros a subir. Según informó el presidente de la compañía organizadora de la expedición, este miércoles 17 de mayo, a las 8:30 a.m., el deportista “alcanzó exitosamente la cumbre al guiar a un escalador vietnamita”.

Personas que caminaron hacia la cima del Everest

La primera vez que una persona logró alcanzar la cima del monte Everest fue en 1953. Hoy, gracias a las mejoras en los conocimientos sobre el oficio, la nueva tecnología y la infraestructura proporcionada por las expediciones guiadas, la escalada de la montaña ha cambiado radicalmente.

Tanto así, que el domingo pasado otro nepalí, Pasang Dawa Sherpa, de 46 años, empató el récord de Kami Rita, después de lograr su ascenso número 26. El empate duró solo dos días, antes de que el ahora poseedor del récord, conocido como “El hombre del Everest”, volviera a la cima.

Ese mismo día, el guía de montaña británico, Kenton Cool escaló y alcanzó la cumbre de la montaña por diecisieteava vez y con ello rompió también un récord: el mayor número de escaladas al Everest para un no nepalí.

Kami, quien ha acostumbrado a escalar el Everest casi de forma anual, publicó el 11 de abril en sus redes sociales una reflexión sobre lo que han sido todos estos años escalando la montaña más alta del mundo. “Parece que fue ayer cuando empecé a escalar montañas, un pequeño niño de la aldea de Thame, que desconocía sus propias habilidades y que comenzó este viaje sin ningún conocimiento”, escribió.

También aseguró que como guía se siente orgulloso de ayudar a otros a cumplir sueños y alcanzar cimas, incluso en las dificultades. “A veces se hace difícil, especialmente cuando ya tienes 52 años y todavía estás conquistando montañas. Pero todavía tengo algo de sangre joven cuando se trata de escalar. Me da fuerza cuando siento que las montañas me llaman. También me di cuenta de lo rápido que pasa el tiempo cuando estás en donde debes estar”, agregó.

