Human Fitness Festival: tres días de CrossFit, adrenalina y show en Fusagasugá

Human Fitness Festival (HFF) anuncia su edición 2026 con el respaldo oficial de Red Bull Colombia y Lycan como uno de los aliados principales, consolidándose como uno de los eventos de CrossFit y fitness más importantes de Colombia y la región.

El festival, que tendrá lugar en Fusagasugá, proyecta reunir a cientos de atletas nacionales, además de miles de espectadores, en un escenario que combina deporte de alto rendimiento, comunidad y entretenimiento.

Con una propuesta innovadora, el Human Fitness Festival busca posicionar a la ciudad como un epicentro del fitness competitivo del centro del país.

La primera edición llevada a cabo en el 2018, contó con 30 equipos y apoyo de marcas locales que creyeron en el sueño de posicionar el festival como el más grande y relevante del centro del país.

“Luego de nueve años la competencia cuenta con más de 350 atletas en competencia, alrededor de 150 equipos y patrocinadores de talla mundial con los cuales apuntamos a llevar la experiencia a tres días cargados de las mejores Workout de Crossfit”, afirma Adrian Camelo, director deportivo de la competencia.

El OPEN: la puerta de entrada al festival

La competencia inicia con el OPEN, una clasificatoria virtual que permanecerá abierta hasta octubre de 2025. Esta fase permitirá que atletas de todos los niveles participen desde cualquier lugar, midiendo su rendimiento frente a los mejores y asegurando un cupo para la final presencial en 2026.

Los atletas interesados en participar en la competencia, que se llevará a cabo en el Centro Académico Deportivo (CAD) de la Universidad de Cundinamarca, ubicada en Fusagasugá, los días 30, 31 de en enero y 1 de febrero, podrán inscribirse en https://events.pukiebook.com/event/828.

Un festival con sello internacional

El Human Fitness Festival no es solo competencia: es experiencia, comunidad y proyección.

Con la presencia de un entrenador certificado L3 en Crossfit Adrian Camelo, solo hay cinco entrenadores de esta categoría en el país, y un ecosistema deportivo en crecimiento, el evento apunta a tener Workout de Crossfit innovadores que elevará los estándares de la competencia y llevará a los atletas a otro nivel en las categorías scaled, intermedio, avanzado y RX.

Un Festival cargado de nuevas experiencias de la mano de Red Bull y Lycan junto a las marcas que apoyan esta experiencia como: Fit Flama, Healthy Sport, RM Rubert, Emom Fit, Forcheta, Olivia Cafe, Chilli Peppers Restaurante, Ricodelly, Igneo y Caicedo Ortiz Comunicaciones.

Human Fitness Festival 2026 promete en un solo espacio brindar una experiencia completa para los atletas y asistentes en un complejo deportivo, el cual cuenta con coliseo, piscina, cancha de atletismo y hospedaje en un solo lugar, una experiencia de tres días completa.

El Festival también “representa una oportunidad para Fusagasugá: atraer turismo deportivo, fortalecer la economía local y mostrar el talento regional en un escenario nacional.

El festival prevé generar un impacto positivo no solo en atletas y entrenadores, sino también en marcas, instituciones educativas y comunidades que apuestan por el deporte como motor de desarrollo” concluyó Camilo Rojas, CEO del festival.

